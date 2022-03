Inzaghi ha fatto la lista, doppio colpo in Serie A per la difesa

Inzaghi punta due calciatori per rafforzare l’Inter: il club è già attivo per accontentarlo e avrebbe avviato i contatti.

Tempo di pausa e inevitabilmente di mercato per i club, decisi a valutare non solo le occasioni, ma anche i tanti mal di pancia che in questa fase della stagione emergono. Fra chi ha fallito l’obiettivo, chi lancia messaggi sulla voglia di tentare nuove avventure e chi ha già scelto di cambiare aria, di pedine pronte ad infiammare la prossima sessione di trattative ce ne sono già molte.

In tal senso e come spesso accade, l’Inter vuole bruciare la concorrenza, sonda il mercato ed è già a caccia di innesti. Marotta ha preso in consegna la lista dei desideri di Inzaghi, con la consapevolezza maturata sul campo che qualcosa servirà al tecnico.

I messaggi all’Inter sono arrivati, e la risposta sarebbe stata immediata, con sondaggi già effettuati per capire quale è la strada giusta. Sono due infatti i difensori sul taccuino per dare brillantezza al reparto stando sempre attenti al budget, e la sensazione, dopo tante voci, è che almeno uno dei due vestirà nella prossima stagione la casacca nerazzurra.

Inter, tutto su due difensori: Inzaghi ha scelto

In casa Lazio c’è aria di rivoluzione. Il club ha chiesto a Sarri una stagione di transizione per provare a cambiare volto sul mercato, in una rivoluzione che è una necessità. Difficile pensare di puntare su un tecnico vincente e affamato senza dargli le pedine giuste. Sarebbe un progetto a metà, che nessuno in biancoceleste vuole rendere tale. Per questo gli addii eccellenti non mancheranno puntando poi con forza a nuovi innesti.

Fra i possibili partenti c’è Acerbi, uno dei leader della squadra la cui esperienza sembra al capolinea. L’Inter da tempo lo cerca, e avrebbe in mente di tentare il blitz portando in rosa un calciatore affidabile ed esperto senza una spesa eccessiva.

Prima però Marotta tenterà l’affondo per il vero obiettivo del club. Si tratta di Gleison Bremer, centrale del Torino che per rendimento è fra i migliori della stagione e con Juric è migliorato notevolmente. Il prezzo è alto ma il club non teme la spesa e medita di ammortizzarla con qualche contropartita, forte anche del gradimento del brasiliano. Sarebbe lui il colpo scelto da Inzaghi, e la sensazione è che tutto sia pronto per chiudere in anticipo un colpo di grande livello.