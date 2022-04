Delia Duran, il VIDEO lascia di stucco: con lo zoom si vede tutto

In realtà non si tratta affatto di una sorpresa visto che il pubblico italiano l’ha conosciuta nell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ per via del suo rapporto con Alex Belli ed triangolo con Soleil che di certo non stiamo qui a raccontare

Chiediamo umilmente scusa se, prima ad ora, non abbiamo mai postato nessun articolo che riguardasse la bella Delia Duran. Adesso è arrivato il momento di farci perdonare. In che modo? Pubblicando un VIDEO che ha lasciato completamente di sasso tutti i suoi follower ed anche una deliziosa foto che veramente fa rimanere senza parole. D’altronde, una volta averla vista all’opera, tutto quello che viene dopo diventa assolutamente superfluo

Benvenuta a Delia Duran, un “nostro” nuovo acquisto

Come riportato in precedenza, chiediamo umilmente scusa se non abbiamo mai menzionato alla classe ’88. Modella venezuelana, tutta l’Italia l’ha conosciuta per essere stata una delle concorrenti dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ condotto dal giornalista Alfonso Signorini. Ovviamente anche nella casa più spiata del nostro paese ha dato spettacolo. Tanto è vero che su Instagram, il numero dei suoi follower, è notevolmente aumentato. Di conseguenza anche quello dei “like” visto che la nativa di Merida è riuscita a conquistare il cuore di tutti. Adesso, però, si parla di lei del suo nuovo filmato che ha deciso di pubblicare sul suo account ufficiale social. Nemmeno a dirlo che si è verificata una vera e propria pioggia di “cuoricini” e commenti di approvazione tutti per lei. Se ancora non avete visto il VIDEO non vi preoccupate visto che siete capitati assolutamente nel posto giusto al momento giusto. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo perché il divertimento è assicurato.

Delia Duran regala spettacolo, lo zoom è obbligatorio – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DELIA DURAN (@deliaduran_official)

La giacca clamorosamente aperta. Un lato ‘A’ messo in bella evidenza. Occhiali da sole, sguardo provocante e labbra carnose come non mai. Il tutto, ovviamente, può essere gustato anche a rallentatore visto che ha deciso di mettere questa particolarità nel video, in modo tale che i suoi utenti possano vedere meglio tutto quello che a loro interessa.

Rigorosamente vestita di giallo, top nero, fisico veramente incredibile (i risultati ottenuti in palestra sono davvero ottimi) e si va a comandare su Instagram. Mi sa che adesso la vedremo molto spesso. Ancora benvenuta Delia e fai vedere a tutti le tue qualità.