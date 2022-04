Jolanda De Rienzo, vestito troppo corto: tacchi e scollatura in vista

Jolanda De Rienzo lascia nuovamente a bocca aperta: il vestito colorato è scollatissimo e lascia intravedere forme allenatissime. Fan in delirio.

Non c’è sosta per Jolanda De Rienzo, impegnatissima fra programmi di calcio, lavori in ambito sportivo, il tifo per il suo Napoli. Ne ha fatto una ragione di vita, diventando giornalista sportiva e apprezzata conduttrice.

La svolta intrapresa dalle tv negli ultimi anni è infatti chiara, e la De Rienzo è stata una delle prime ad esserne coinvolta. Sono sempre di più le donne che appaiono nei programmi sportivi, portando in studio non solo un fascino che non passa inosservato, ma anche tanta competenza, un punto di vista diverso, un cambiamento di rotta che dagli appassionati è stato molto apprezzato.

La giornalista, partita da Sportitalia, emittente che ha sempre dato molto spazio alle donne, è stata anche in passato legata a Nicolò Frustalupi, tecnico e anche vice di Mazzarri. Il calcio per lei è quindi tutto, e dopo le trasmissioni e i lavori a Milano, ha scelto di riavvicinarsi alla sua città, in cui non ha impiegato molto per incassare chiamate e proposte lavorative.

Fra le tv private, le radio, e le presenze fisse in studio, la De Rienzo è richiestissima, e incassa continuamente apprezzamenti dagli appassionati di calcio, pronti a riempirla di complimenti ma anche a ribadire che il calcio non è solo un affare per uomini. Lei ringrazia e posta scatti delle sue esperienze lavorative. Come l’ultimo. Magnetico, bellissimo, capace di lasciare col fiato sospeso.

Jolanda Di Rienzo in studio è pazzesca: la foto che fa impazzire i fan

Commentare le prestazioni del Napoli è una passeggiata per Jolanda De Rienzo, che non è solo una grandissima tifosa partenopea, ma anche una intenditrice di calcio. Se alla bravura si aggiunge la femminilità esplosiva di una donna bellissima, il boom di commenti è inevitabile. Lei mette la professionalità davanti a tutto, ma di tanto in tanto regala degli scatti ravvicinati in studio postati sulla pagina Instagram.

Primi piani magnetici, e anche istantanee dei look fantastici ed elegantissimi con cui entra in studio per rubare la scena. Nell’ultimo post si è mostrata con un vestito blu elettrico, scarpe verdi e una posta da diva.

L’abito molto corto però ha colpito i fans. Le gambe in vista mostrano i risultati di ore di allenamento, la scollatura è profondissima e lascia intravedere un décolleté impeccabile. “Dritti alla meta”, scrive nel suo post che accompagna lo scatto, e poi aggiunge “E conquista la preda”.

La risposta è immediata. Una valanga di like, commenti di ogni tipo, per una donna che è entrata nel cuore degli italiani di sicuro per il suo fascino, ma anche per la capacità di raccontare il calcio e di farsi strada con caparbietà e professionalità che l’hanno sempre premiata.