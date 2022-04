Elisa De Panicis, vestito corto: scollatura e gambe in mostra

Elisa De Panicis pazzesca. La modella fa un omaggio a Sophia Loren. I followers hanno particolarmente apprezzato il post pubblicato su Instagram dall’influencer lombarda. Pioggia di like e commenti.

Nonostante sia impegnatissima nella promozione del suo nuovo singolo uscito lo scorso 25 Marzo, Elisa De Panicis trova il tempo per far impazzire i suoi fan su Instagram. La modella, infatti, non smette di postare degli scatti in cui posa mettendo in mostra tutta la sua straordinaria bellezza ed eleganza. Gli scatti, come è possibile notare sono particolarmente apprezzati dagli utenti del noto social.

Dopo “Dale” arriva “Tiko Tak”

Fare la spola tra una passerella all’altra e tra diverse produzioni televisive, soprattutto in diversi Paesi, non bastava più a Elisa De Panicis. L’influencer, infatti, da qualche tempo ha deciso di puntare tutto sulla musica. Una scelta che, fin qui, sembra aver portato discreti frutti. La modella ha già pubblicato diversi singoli. A Dicembre è uscito “Dale” pezzo in lingua spagnola. Lo scorso 25 Marzo, invece, è stata la volta di “Tiko Tak“. Anche questa canzone è tutta in lingua spagnola. Insieme alla pubblicazione della canzone è avvenuta anche quella del videoclip ufficiale interpretato proprio dalla stessa De Panicis.

Elisa De Panicis, come Sophia Loren: “Sei bellissima!”

L’ecclettica modella ha fatto il boom di followers. Gli utenti che la seguono sul noto social, infatti, sono oltre 1.4 milioni. Tutti che apprezzano i post che la De Panicis posta sul Instagram e la raffigurano in tutto il suo splendore. L’ex tronista di Uomini e Donne, sia in Italia che in Spagna, ha sempre pubblicato sui suoi canali social diversi aspetti della sua carriera. Ultimamente sono apparsi gli spezzoni del suo videoclip uscito qualche giorno fa. Il piatto forte, però, è rappresentato dai suoi scatti personali che la raffigurano mentre assume pose particolari e, mentre indossa o, in certi casi, non indossa abiti particolari.

Nell’ultimo post pubblicato, ad esempio, la De Panicis indossa un abito di colore nero molto particolare. Infatti, ha una scollatura molto profonda ed è piuttosto corto sulle gambe. La modella indossa dei guanti sulle braccia e un foulard maculato a coprirle la testa. La foto è molto particolare, perchè la De Panicis assume la stessa posizione che ha Sophia Loren nella storica scena del film “Ieri, oggi e domani” con Marcello Mastroianni. Non è l’unico riferimento alla nota attrice napoletana. Infatti, la descrizione che accompagna il carosello, composto da due foto, riporta soltanto la parola “Sophie“.