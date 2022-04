Scelta fatta: Isco è il prossimo trequartista, affare a zero in Serie A

Dopo tante voci negli ultimi anni, questa volta pare che ci siamo veramente: il trequartista Isco è pronto ad abbracciare, per la prima volta nella sua carriera, il campionato di Serie A. Adesso la trattativa è pronta a concretizzarsi sul serio

Come riportato in precedenza il suo nome è stato accostato, molto spesso, ad alcune società italiane che lo hanno visionato più volte senza mai avviare una vera e propria trattativa. Adesso, però, le cose potrebbero andare diversamente, ovviamente in maniera positiva. Il talento spagnolo sta per sbarcare in Serie A. In Italia ci ha giocato, ma solamente da avversario: ora è pronto a rimanere in maniera completamente fissa.

Isco-Italia, finalmente ci siamo: la Serie A lo accoglie

Francisco Román Alarcón Suárez, per tutti Isco, sta per lasciare il Real Madrid. Questa volta non è la solita voce di mercato, ma a quanto pare tutto questo avverrà alla fine di questa stagione. Per un motivo molto valido e che sta trovando sempre più conferme, in particolar modo dalla Spagna. Il calciatore sta per andare in scadenza di contratto (30 giugno del 2022) e non ha nessuna intenzione di rinnovare il proprio accordo. Motivo? Vuole provare una nuova esperienza che non sia più con i ‘Blancos‘ visto che lo spazio per lui si è ridotto. Lo dimostrano le presenze effettuate in questa stagione e soprattutto il fatto in cui il manager italiano, Carlo Ancelotti, non lo tiene molto in considerazione. Basti pensare che ha giocato solamente in Liga e Coppa del Re, totalizzando 14 presenze segnando due reti. In Champions League e Supercoppa di Spagna neanche l’ombra visto che, proprio come riportato in precedenza, l’ex Napoli ed Everton non punta affatto su di lui ed ha dato il via libera alla sua partenza. Di certo non si strapperà i capelli se lo perde a parametro zero. Il calciatore sente di poter dare ancora tanto. Molto probabilmente non lo farà in Spagna, ma in un altro Paese. Quale? L’Italia sembra la destinazione più gradita, anche se non è assolutamente da escludere un futuro in Premier League o Bundesliga.

Isco, Serie A più vicina: il Milan ci pensa sul serio

In passato la Juventus ci aveva fatto più di un pensiero, ma qualcosa non è andato nel migliore dei modi e gli stessi bianconeri hanno deciso di prendere un’altra tipo di strada. Adesso ci prova seriamente il Milan che ha l’occasione di prendere sì un altro calciatore dal Real Madrid, ma questa volta a parametro zero.

Anche se non sarà così semplice per due motivi da non sottovalutare: il primo è che lo stesso atleta ha un ingaggio molto importante, il secondo è che invece su di lui pare ci sia ancora l’interesse dell’Arsenal che continua a pensarlo.