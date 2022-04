Jolanda De Rienzo, minigonna minuscola e tacchi vertiginosi – FOTO

Jolanda De Rienzo ci regala un altro scatto dei suoi. Questa volta non è una semplice foto, ma LA FOTO che noi della redazione, ovviamente, siamo pronti a mostrarvi visto che merita davvero tanto. Allacciate le cinture che si parte

Il pubblico italiano, ovviamente, l’ha conosciuta in televisione per essere stata una delle giornaliste di ‘Sportitalia’. Successivamente la giornalista è passata a condurre anche altri programmi di reti private, come quello dedicato al “suo” Napoli visto che la 38enne è una grande appassionata e tifosa del Napoli. Non è assolutamente un mistero visto che lo ha ribadito anche in più occasioni. Adesso, però, bando alle ciance e parliamo di altro.

Jolanda De Rienzo, troppa bellezza in una sola immagine

Come riportato in precedenza la bellissima giornalista è nata in una delle città più belle d’Italia come Napoli. Di lei si sa molto. In particolar modo i tifosi azzurri sanno benissimo chi è il suo compagno: si tratta di Nicolò Frustalupi. Per chi non lo conoscesse si tratta dell’allenatore che, fino a qualche anno fa, è stato il secondo di Walter Mazzarri. I due si sono conosciuti proprio in Campania. Tanto è vero che la loro relazione è continuata e, dal frutto del loro amore, è nato anche un figlio. A quanto pare il destino per il tecnico si chiamava ancora Napoli, anche se si tratta della squadra Primavera dove ricopre attualmente l’incarico di responsabile del team. Non ce ne voglia il manager però, adesso, parliamo della bellissima Jolanda che merita sicuramente il suo spazio. La sua foto pubblicata su Instagram, nelle ultime ore, sta decisamente facendo scalpore. Ovviamente in positivo (d’altronde non potrebbe essere altrimenti). Sì, adesso siamo arrivati proprio nel momento che tutti quanti voi stavate aspettando con ansia. Mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare.

Jolanda De Rienzo, sensualità “piccante” – FOTO

Completamente vestita d’azzurro (anche se si avvicina molto al blu), la giornalista sfodera un look davvero niente male. Iniziamo dai tacchi completamente vertiginosi e di un colore molto verde acqua. Poi passiamo su dove è impossibile non notare le sue gambe che sembrano davvero non finire mai.

Poi la sua gonna che sembra quasi scomparire: è decisamente invisibile. Infine si passa alla giacca che sembra quasi che stia per aprirsi. Il lato ‘A’ messo in bella evidenza non può essere messo assolutamente da parte.