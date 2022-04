Claudia Ruggeri, il vestito esplode: reggiseno di fuori e sale la temperatura

Claudia Ruggeri esagera con l’outfit. Su Instagram, la Miss di “Avanti un altro” ha pubblicato uno scatto da togliere il fiato. I fan sono impazziti. Tantissimi gli attestati di di stima perventui tramite commenti e like.

Claudia Ruggeri non ci va mai piano. La modella e attrice non pubblica mai scatti banali su Instagram. Infatti, la Ruggeri lascia sempre interdetti i propri fan con dei post da capogiro che lasciano, spesso, ben poco all’immaginazione. Anche quest’anno Claudia Ruggeri è stata una delle colonne portanti di “Avanti un altro” giunto alla sua undicesima stagione sempre in onda su Canale 5, sempre condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

“Avanti un altro!”, un successo annunciato

Non è facile per un programma arrivare all’undicesima stagione. “Avanti un altro” ci è riuscito. il quiz più irriverente della TV, condotto dalla coppia della tv Bonolis-Laurenti, è riuscito ad entrare nel cuore degli italiani diventato, per loro, l’appuntamento fisso della fascia televisiva dell‘access prime time. In questi anni la trasmissione ha fatto registrare diversi picchi di ascolto ed ha regalato alla TV tantissimi momenti storici.

Claudia Ruggeri, l’abito rosso stende tutti: “Senza parole!”

Lasciare senza parole. È un espressione tipica che si può addire bene a Claudia Ruggeri. La modella non è nuova alla pubblicazione di foto su Instagram. È vero, gran parte del progetto è legato ad “Avanti un altro!”, ma bisogna anche dire che, un importante successo, la romana se l’è ritagliato anche sui social. In particolare su Instagram su cui è seguita da oltre 1,2 milioni di followers. Gli stessi, per fare un paragone, che attualmente fa registrare Sabrina Salerno. I fan, ogni volta che la Ruggeri pubblica uno scatto, non si perde in tante chiacchiere e lascia un “mi piace” ed un commento, in cui è possibile leggere di tutto.

Tra battute e messaggi di apprezzamento è possibile leggere di tutto nella sezione dedicata ai messaggi pubblici dei fan. “Senza parole!“, è il commento lasciato da un fan sotto all’ultimo scatto postato dalla Miss di “Avanti un altro“. Il post consiste in una foto in cui la Ruggeri è ripresa mentre sta salendo delle scale. La modella è ritratta, infatti, con la mano sinistra tesa a reggere il peso del corpo sul corrimano. La Ruggeri indossa un abito rosso che risulta piuttosto attillato. Il vestito è dotato di alcune cuciture di colore nero che sembrano richiamare il reggiseno indossato dalla modella che sbuca fuori dal decollète.