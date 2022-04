Ciclone Jovana: arriva e l’Isola è senza parole per il suo mini costume

Jovana Djordjevic arriva all’Isola dei Famosi e tutti rimangono a bocca aperta: ovviamente non solamente noi da casa, ma anche gli stessi naufraghi maschi che non sanno davvero cosa dire. Tanto è vero che uno è rimasto colpito

Finalmente entra in gioco anche la modella serba che, dopo essere stata su un’altra isola in compagnia di un’altra persone, si mette in gioco e fa capire a tutti chi “comanda”. Almeno per quanto riguarda il suo look che ha già fatto mandare fuori di testa alcuni di loro, in particolare il fratello di Guendalina Tavassi che è rimasto particolarmente colpito dalla sua bellezza. Come del resto anche noi che continuiamo a rimanere senza parole – VIDEO

Jovana Djordjevic, arriva il ‘Ciclone’: Isola infuocata

E’ arrivato il momento anche per Jovana Djordjevic di farsi conoscere dagli altri naufraghi. Così come è capitato a noi che l’abbiamo vista e soprattutto conosciuta sui social network, anche i concorrenti stanno iniziando ad apprezzare la modella serba. I risultati non possono che essere soddisfacenti. Come riportato in precedenza ha lasciato tutti senza parole. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. La nostra unica “colpa” è quella di averla conosciuta solamente adesso e non in passato. D’altronde, come si dice in questi casi “meglio tardi che mai”. Ed è andata esattamente così. Anche uno come Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, è rimasto semplicemente incantato dalla bellezza della Djordjevic. Poco importa se si trova nella tribù rivale. E’ vero che è rimasto colpito dal fascino della ragazza, come lo è il fatto che a casa lo sta aspettando il suo compagno Filip: quest’ultimo vecchia conoscenza del calcio italiano dopo aver vestito le maglie di Lazio e Chievo Verona. Tornando alla classe ’92 vi mostriamo un video, pubblicato dall’account social del programma, in cui si esibisce con un costume davvero niente male che ha fatto venire il mal di testa a tutti, compreso noi.

Jovana Djordjevic, il suo mini-costume manda tutti k.o – VIDEO

Come anche in altre occasioni, anche in questi casi non servono molte parole ma solamente guardare e riguardare il filmato più volte. Sì, proprio in “loop”. Adesso è un vero problema per gli italiani su chi schierarsi: Jovana Djordjevic, Licia Nunez o Guendalina Tavassi? Questo si che è un dramma. Nel frattempo, però, l’unica cosa da fare in questi casi è lasciare un bel “like” di approvazione. In attesa che vengano pubblicate altre foto.