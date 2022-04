Cristina Buccino, un lato ‘A’ assolutamente esplosivo che merita di essere approfondito con molta attenzione: il selfie scattato al ristorante è obbligatorio in questi casi. Veramente un qualcosa di eccezionale, guardare per credere – FOTO

E’ una Buccino assolutamente stupefacente quella che sta postando foto e ‘stories’ direttamente dalla Spagna, precisamente da Madrid, dove ha voluto staccare un po’ la spina per un periodo di relax. In cambio ha voluto regalare dei selfie ai suoi follower che veramente sono rimasti senza parole dalle sue ultime opere d’arti che meritano davvero di essere viste con molta attenzione. Il top è assolutamente illegale in molti paesi

Cristina Buccino, il top merita di essere visto con calma

E’ una Cristina Buccino veramente che regala sempre più soddisfazioni. Questa volta lontano dall’Italia, ma da Madrid dove sta regalando un vero e proprio spettacolo. Ovviamente con ‘stories’ e foto. Sta raccogliendo tantissimi di quei “like” e commenti di approvazione che veramente si sta perdendo il conto visto che aumentano ora dopo ora. La modella e showgirl italiana decide di trascorrere una serata in un noto ristorante del posto dove inizia a scattarsi del selfie veramente provocanti e alquanto illegali. Come quello che a breve vi faremo vedere: una foto, in bianco e nero, che seriamente ha fatto perdere la testa a tutti i suoi follower che ancora si devono riprendere. Tanto è vero che alcuni hanno commentato addirittura dicendo: “Madrid sto arrivando” con la speranza di poterla incontrare in giro. Beh, beato a chi l’ha vista ed ha avuto la fortuna di vederla da vicino. Adesso, però, siamo arrivati al grandissimo momento di vedere la sua ultima opera d’arte che merita di essere vista attentamente.

Cristina Buccino, un top da ‘Serie A’

Come volevasi dimostrare, il suo top veramente è da ‘Serie A’. Foto scattata nel locale, una giacca che copre solamente le spalle, ma non il suo lato ‘A’ in bella evidenza. Sguardo sexy, filo di trucco che non deve mai mancare in queste occasioni, capelli lunghi che cadono proprio lì in mezzo.

Oramai la nativa di Castrovillari davvero ci fa rimanere sempre senza parole. Soprattutto in questa occasione dove ha fatto vedere a tutti che può ancora dire la sua. Un modo molto carino per annunciare le festività pasquali che sono iniziate e che tutti i suoi follower stavano aspettando. Un regalo molto gradito da parte sia dei suoi fan che da parte nostra.