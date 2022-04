Ainett Stephens, una Pasquetta infuocata: il mini costume non la contiene

Ainett Stephens decide di farci un bel regalo: nelle ultime ore ha postato delle foto molto interessanti dal luogo in cui sta trascorrendo queste festività pasquali con il suo compagno: inutile dire che il social network è andato in tilt

D’altronde non potrebbe essere altrimenti: Instagram ha subito dei veri e propri problemi dopo che la bellissima venezuelana ha deciso di pubblicare delle immagini davvero niente male. Direttamente dalla Spagna, precisamente da Marbella, ha deciso di trascorrere questi giorni di puro relax per staccarsi dal mondo del lavoro prima di ritornare in Italia. Inutile dire che sta raccogliendo molto successo. Guardare per credere – FOTO

Ainett Stephens, una ‘Dea’ in spiaggia

Sempre più in forma che mai, la nostra Ainett Stephens vuole davvero prendersi la copertina. Ci sta riuscendo alla grande, soprattutto dopo che ha condiviso sul suo canale ufficiale Instagram delle immagini che non posso passare assolutamente inosservate. Come riportato in precedenza la bella 40enne decide di trascorrere questi giorni di festa fuori dall’Italia. Si trova in Spagna, precisamente a Marbella, dove le temperature sono altissime e la gente inizia già a farsi i primi bagni al mare. L’ex concorrente dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip‘, invece, decide di fare una lunga passeggiata e di farsi scattare delle foto interessantissime. Inutile dire che sta raccogliendo tutto il successo che merita: una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower, colleghe ed altri personaggi nel mondo dello spettacolo. “Buona Pasqua a tutti” questo il suo messaggio nella didascalia per tutti coloro che la seguono con molta attenzione. Adesso siamo arrivati al grande momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Un piccolo spoiler? Un bikini davvero irresistibile e che non riesce a contenere le sue straordinarie forme.

Ainett Stephens, bikini incontenibile: forma da paura – FOTO

Un fisico veramente da ‘Serie A’ delle gambe che sembrano non finire mai, un costume che si avvicina verso il colore “oro”. Un sorriso contagioso a 32 denti, occhiali da sole ed una bella passeggiata sulla riva del mare che ci voleva. Ovviamente non ci possiamo soffermare sul suo lato ‘A’ davvero incontenibile. In attesa di scoprire altre e nuove deliziose opere d’arti, correte immediatamente sul suo account ufficiale e lasciatele un bel “like” che se lo merita tutto e fatele gli auguri visto che la nativa di Caracas è stata molto gentile con noi..