Tacchi e minigonna: Rossella Fiamingo è da togliere il fiato

Foto uniche in compagnia di Gregorio Paltrinieri: Rossella Fiamingo con una galleria da 10 scatti mostra i momenti di relax ma anche alcuni look da togliere il fiato.

Grandissima campionessa nella scherma, vincitrice di medaglio importanti, orgoglio italiano ma anche icona di fascino e di stile. Rossella Fiamingo è una vincente nata e lo ha dimostrato a tutto il mondo.

Ha vinto tanto, ha fatto esultare gli appassionati ai Mondiali e alle Olimpiadi, alzando medaglie e allargando la grande storia e la tradizione in una disciplina che nel nostro paese è un motivo di orgoglio.

Rossella Fiamingo però, grazie alla sua bellezza, ad un fisico allenatissimo e alle sessioni di allenamenti, è di diritto anche una donna molto affascinante, apprezzata dal pubblico maschile e molto seguita sui social. Lo testimonia una community da più di 300 mila followers che la riempiono di complimenti ad ogni scatto postato e regalato sui social.

L’ultima galleria ha infatti lasciato tutti a bocca aperta. La Fiamingo ha mostrato alcuni scatti con il suo compagno, ma anche foto con look pazzeschi che non potevano passare inosservati. In tenuta sportiva o in abiti da sera la sostanza non cambia, e il fascino esplode nelle istantanee.

Rossella Fiamingo incanta in compagnia di Paltrinieri: che scatti

Una coppia bellissima, di successo, premiata nello sport e dai consensi incassati dai fan. Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri mostrano gli scatti delle loro giornate insieme, e il campione del nuoto un mese fa circa dichiarò di non poter vivere senza l’acqua e senza la sua incantevole compagna.

Una dichiarazione d’amore vera e propria, che trova un seguito nelle foto postate sui social. Baci, sorrisi, abbracci. Momenti vissuti al mare, in relax, e poi alcune foto della atleta che non sono passate inosservate. La Fiamingo si è mostrata in piscina insieme a Paltrinieri, e poi in abito da sera.

Tacchi vertiginosi, gambe in vista, gonna e giacca sotto una lampada che mette in risalto il suo fascino. Poi ancora in jeans bianchi e top coloratissimo, con sorriso che esplode nelle foto. Un successo per l’atleta, che grazie ad un fisico mozzafiato e ad un fascino esplosivo è ormai una delle donne più apprezzate e seguite dal pubblico italiano.