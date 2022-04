Giulia De Lellis, sotto la maglia bianca niente reggiseno: si vede tutto

Giulia De Lellis con uno scatto in spiaggia inchioda i fan allo schermo. La maglia bianca non contiene le forme e la community si scatena.

Un boom televisivo che le ha dato notorietà. Poi un libro che ha battuto record nelle vendite, un successo sconfinato che si è tradotto in una valanga di like sui social. Giulia De Lellis è di dritto fra le regine di Instagram e di bellezza in Italia.

Lo testimoniano i numeri che la rendono di fatto una delle influencer più seguite nel nostro paese. La sua community da 5,2 milioni di followers è attivissima, attende foto, lavori, progetti che prendono piede in poco tempo e diventano di fatto veri e propri successi.

Look pazzeschi, consigli, sponsorizzazioni continue. Giulia De Lellis non si ferma mai, e i grandi brand sono attirati dal suo fascino ma anche dai numeri che permettono ai prodotti di essere immediatamente visibili ad un vasto numero i possibili acquirenti. Ecco quindi che la carriera di Giulia De Lellis si trasforma in un successo senza fine.

Lei sa bene come alimentare i numeri e l’attenzione. Non solo mostrandosi durante i suoi shooting, ma anche con scatti nei momenti di relax che si trasformano in valanghe di commenti d’apprezzamento.

Giulia De Lellis: trasparenze che incantano

Il mare, la spiaggia, un look casual che grazie al suo fascino si trasforma in una esplosione di commenti. Giulia De Lellis posta alcune foto e la community si scatena in un attimo. Pantalone largo con tasche grandi, top bianco, con un dettaglio che non passa inosservato. La maglia infatti è trasparente, e senza reggiseno le forme della splendida imprenditrice digitale vengono sottolineate dai fan.

Il resto lo fa uno sguardo accattivante, un volto bellissimo, le pose da diva e alcuni primi piani che lasciano senza fiato. Otto scatti nel periodo di Pasqua per l’ennesimo boom e commenti in arrivo anche da personaggi dello spettacolo. Ana Laura Ribas commenta la potenza delle foto, e anche la cantane Noemi sottolinea il fascino dei post della De Lellis.

L’ennesimo boom, in cui la influencer gioca con i fan e lascia vedere qualcosa in più. Forme splendide per un fisico curatissimo, ma anche un look esagerato che non passa inosservato. Il mare e il vento rendono le foto ancora più affascinanti, ma la protagonista è di sicuro lei. Una donna splendida che dalla tv ai social, passando per le pubblicità e ogni tipo di lavoro, ha saputo fare esplodere la sua carriera incassando consensi e un affetto infinito da parte dei suoi fan.