Sophie Codegoni, video rovente ad alta quota: troppo poco coperta

Sophie Codegoni incantevole nel video e negli scatti: il bikini evidenzia le forme della ex gieffina, e la community si scalda.

Sophie Codegoni è stata una delle protagoniste indiscusse nell’ultima edizione del GfVip. Nella casa più spiata d’Italia è emerso un carattere forte, l’eleganza nel rispondere sempre in maniera diretta ma pulita, la capacità di vivere le passioni e i sentimenti senza eccessi ma neanche timori.

Fin dai primi giorni nella casa i concorrenti sono rimasti affascinati da un fisico mozzafiato ma anche dall’intelligenza della giovane protagonista del reality. Gianmaria Antinolfi si è avvicinato a lei, poi la chiusura del rapporto e un nuovo flirt, apparso subito molto importante, fra la Codegoni e Alessandro Basciano.

Una coppia bellissima, nata per caso durante il programma, e trasformatasi poi in un legame fortissimo che continua anche dopo il programma. Bello, attraente e dal carattere forte lui. Incantevole, ammaliante ed elegante Sophie Codegoni, che in una galleria su Instagram ha mostrato foto di un momento di relax con il suo fidanzato.

Negli scatti e nel video emerge la bellezza della Codegoni, che in bikini ad alta quota lascia i fan a bocca aperta e dimostra nuovamente di essere una donna affascinante e molto sensuale.

Sophie Codegoni: fan a bocca aperta dopo gli ultimi scatti

Vacanze di Pasqua ad alta quota per Sophie Codegoni, che in compagna dell’amato fidanzato Alessandro Basciano si è concessa un periodo di pausa raggiungendo un posto incantevole al Bormio. Freddo e neve però non le hanno impedito di trascorrere le ore più calde in piscina, con un bikini che ha fatto il giro del web.

Poco trucco, costume scollatissimo, movimenti da diva per la modella, che racconta la sua vacanza in 5 foto e in un video pazzesco. Nel magnetico scenario però la sua bellezza conquista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Capelli biondissimi, uno sguardo che lascia a bocca aperta, poi un caldissimo abbraccio con Basciano che racconta un amore che prosegue a gonfie vele. Le reazioni da parte della community sono immediate. Più di mille commenti, fra i quali sbucano quelli di altri vip, di concorrenti che con la Codegoni e Basciano hanno condiviso l’esperienza nella casa, ma anche dalle tante fanpage nate negli ultimi mesi. Sophie fa di nuovo centro. Merito di una bellezza unica, di un fascino particolare, anche della semplicità nel raccontare la sua storia d’amore dalla casa fino ai social.