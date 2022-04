Carolina Stramare, pantalone bucato e perizoma in vista

Carolina Stramare si esibisce con delle nuove foto che sono state scattate direttamente dagli Emirati Arabi Uniti, precisamente da Dubai dove mette in mostra un pantalone bucato, ma soprattutto un perizoma davvero niente male

Come riportato anche dalla ‘stories’ pubblicate poche ore fa l’ex Miss Italia è ritornata in Italia dopo ave trascorso dei giorni di totale relax in compagnia della mamma da uno dei posti più belli al mondo come Dubai. Prima di andarsene, però, ha regalato ai suoi follower un nuovo post. Il look è decisamente discutibile (ovviamente in positivo), ma che lascia la maggior parte dei suoi fan davvero senza parole. Guardare per credere – FOTO

Carolina Stramare, vacanze finite: si ritorna in Italia

“Back“. Con una semplice parola la nostra Carolina fa capire ai suoi follower che il suo soggiorno negli Emirati Arabi Uniti è terminato. Ovviamente ha fatto capire, chiaro e tondo, che ha trascorso dei giorni indimenticabili. Alla fine si è poi scoperto che è stata in compagnia della sua mamma (proprio come ha precisato nel suo ultimo post con la parola “Mami”). Prima di andarsene da Dubai, però, non poteva non regalare un’ultima emozione ai suoi fan che sono rimasti davvero senza parole dopo le ultime foto. Mai, però, come l’ultimo post che veramente ha fatto venire i migliori mal di testa a tutti i maschietti. Di che stiamo parlando? Del pantalone stracciato dove si può vedere chiaramente una parte del suo perizoma in bella vista ed anche del suo corpo. Inutile dire che il social Instagram è andato in seria difficoltà visto che in molti hanno lasciato miriade di “like”. Ovviamente siete curiosi di scoprire le sue ultime opere d’arti e noi vi accontentiamo subito.

Carolina Stramare, il pantalone è bucato: si vede il perizoma – FOTO

Non vi stavamo mentendo affatto: una felpa giallo incandescente, un jeans strappato che fa vedere buona parte del suo lato ‘B’ e soprattutto quel briciolo di perizoma che tanto basta per osservare. Davvero non abbiamo più parole per descrivere la classe ’99 che ogni giorno continua a regalarci delle fantastiche emozioni. Adesso, però, siamo ritornati comunque contenti visto che è atterrata nuovamente in Italia per motivi di lavoro. Già è pronta a regalarci delle nuove foto che sicuramente ci faranno impazzire. P.s: nella seconda immagine, invece, si può notare il tutto da distanza molto ravvicinata.