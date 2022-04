Sabrina Salerno, lo zoom svela tutto: vacanze indimenticabili

Una Pasquetta indimenticabile quella che ha trascorso Sabrina Salerno. Come del resto anche per i suoi follower che stavano attendendo con ansia il suo ultimo post per poter “festeggiare” insieme questo giorno importante

Ovviamente i risultati sono stati fin troppo eccezionali visto che la nativa di Genova non ha fatto deluso le aspettative: una immagine al limite dell’illegale. Altro che uovo di cioccolato, la nostra Sabrina ci ha fatto un regalo ancora più importante e che merita di essere osservato con molta attenzione. Lo zoom, in questi casi, è assolutamente obbligatorio. Se non avete capito di che stiamo parlando allora vi consigliamo di rimanere qui con noi.

Sabrina Salerno, una Pasqua davvero indimenticabile

Di sicuro non ce la potremo mai dimenticare. Anche se a distanza (e soprattutto sui social network) i suoi follower hanno potuto festeggiare queste feste con la 53enne (sì, anche se non li dimostra affatto) che ci ha fatto un regalo davvero incredibile e che merita di essere commentato. Ma le parole, si sa, in questi casi non vengono facilmente visto che il contenuto è al limite dell’illegale. Sabrina Salerno ha festeggiato il giorno di Pasqua con la sua famiglia, ma ovviamente non potevano mancare le foto per i suoi fan che la stavano attendendo come le uova di cioccolato, la colomba, pastiera e tanto altro in un giorno come questo. Era prevedibile e allo stesso tempo non sono rimasti affatto delusi. D’altronde, da una come lei questa parola non esiste assolutamente visto che non ce ne ha mai regalato una. Possiamo dire chiaramente che la nostra Sabrina è la perfezione, la Regina di questa nostra speciale rubrica e di tutte le donne che cercano di imitarla anche se inutilmente visto che di lei ne esiste solamente una. Ovviamente non ci siamo dimenticati che se siamo qui è solamente per uno scopo: guardare tutti quanti insieme il suo ultimo capolavoro. Allora mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare.

Sabrina Salerno, forme spettacolari: che la Pasqua abbia inizio – FOTO

Un fisico a dir poco eccezionale. La cantante e attrice si tiene in forma come non mai. Decide di vestirsi rigorosamente di bianco, proprio come l’uovo con dentro il pulcino che fuoriesce dal guscio e dall’emoticon a forma proprio di cuore con lo stesso colore. Un abbinamento assolutamente non a caso. Le forme sono a dir poco spettacolari. Lo zoom, come riportato in precedenza, deve essere fatto.