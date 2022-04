Guendalina in perizoma, temperatura alta all’Isola: che lite – VIDEO

Guendalina Tavassi soprende tutti sull’Isola. La modella e influencer è una delle star della nuova edizione de “L’isola dei Famosi”. Il suo fascino incanta tutti, spettatori a casa e soprattutto ai followers su Instagram che stanno utilizzando la piattaforma per commentare la performance della Tavassi.

Non ci sono ormai più segreti per Guendalina Tavassi. L’ex gieffina dopo quasi 12 anni di distanza ritorna a partecipare ad un reality. Questa volta si tratta de “L‘Isola dei Famosi“. In questa edizione la romana partecipa in coppia con il fratello. Il loro arrivo, avvenuto circa 11 giorni dopo l’inizio della spedizione in Honduras, ha, di fatto, rivoluzionato il gioco. La Tavassi è diventata subito protagonista entrando immediatamente nel vivo del gioco. Una cosa che ha scatenato le reazioni positive degli spettatori da casa.

Isola dei Famosi, un mese di gioco

L’Isola dei Famosi sta facendo collezione di buoni dati di ascolto. Un buon risultato visto l’inizio claudicante. Il grande successo, forse, lo si deve anche ai social e all’ingresso in gioco di alcuni “naufraghi” molto forti anche sul web proprio come Guendalina Tavassi. Proprio da allora, gli ascolti sono cresciuti a poco a poco e questo, probabilmente, non può essere considerata solo un caso.

Guendalina Tavassi, che incanto in bikini

Fin dal suo approdo sull’isola, Guendalina Tavassi ha messo in mostra tutto il proprio carattere che il proprio fascino. Due qualità non propriamente sconosciute al pubblico generalista. La grande forza di volontà della Tavassi l’è tornata utile in alcune circostanze particolari come ad esempio le prove di sopravvivenza. L’influencer si è distinta particolarmente in molte sfide e questo le ha fatto guadagnare ampi consensi da parte del pubblico e anche da parte degli altri naufraghi. Un risultato che sta permettendo alla Tavassi una convivenza abbastanza tranquilla sull’isola.

Una cosa non di poco conto. Se si considera che, comunque, in questi realtà sono molto frequenti momenti molto accesi. Sembrava così fino all’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi”, infatti, durante la trasmissione, in seguito alle nomination, c’è stato un alterco tra Estefania e Guendalina Tavassi. La prima, nominata dal resto dei profughi, si è lamentata proprio con la Tavassi perchè, secondo Estefania, è stata lei a indirizzare la nomiation contro di lei. La discussione è stata molto accesa ed è stata riportata dai canali social del reality.