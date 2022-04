Jovana Djordjevic: niente reggiseno e canottiera troppo profonda

Dall’Isola ai social il successo è assicurato: Jovana Djordjevic conquista l’Italia con una serie di scatti magnetici.

I primi a conoscerla in Italia furono i tifosi della Lazio e poi del Chievo Verona. Impossibile non notare la splendida Jovana, giunta in Italia grazie alle esperienze calcistiche del marito.

Filip Djordjevic ha infatti vestito la maglia biancoceleste e poi dei clivensi, e in entrambe le occasioni non si è mai separato dalla splendida modella e influencer. Giunta in Italia ha ottenuto un immediato boom sui social. Merito di una bellezza particolare, di un fisico allenatissimo e di un volto che inchioda allo schermo.

Jovana è stata scelta per l’edizione dell’Isola dei famosi condotta magistralmente anche in questa stagione da Ilary Blasi. Ha portato scompiglio fra i concorrenti, che hanno apprezzato il suo carattere e il suo fascino. Poi l’addio al gioco, ma una presenza in studio brillante e molto attesa. Il resto Jovana Djordjevic lo regala con una serie di gallerie fotografiche sui social che non passano di certo inosservate.

Jovana Djordjevic: il fascino esplode nelle foto

La sua esperienza televisiva ha fatto crescere anche i numeri della community di Jovana Djordjevic, modella e anche influencer. Un vero e proprio boom, trascinato da fascino esplosivo e fisico prorompente. Impossibile non notarla in costume sull’Isola, ma anche in studio gli eleganti abiti indossati le hanno dato un gran riscontro da parte del pubblico del piccolo schermo.

È suo social però che arrivano le conferme per lei. Molti like, commenti a valanga per i suoi scatti, reazioni che si moltiplicano. Gli italiani le testimoniano grande affetto, ma è l’ultima galleria che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Fra scatti e video la bellissima modella, moglie di Filip Djordjevic, si mostra in tutta la sua bellezza. Foto al viso in primo piano, poi ancora scatti che concedono ai fan qualcosa in più. E’ una valanga di reazioni. Soprattutto per le istantanee in cui Jovana si mostra con una canottiera con spacco profondissimo.

E fra i tanti commenti di approvazione, c’è chi scrive di essere in attesa di una nuova puntata dell’Isola solo per apprezzarla negli studi Mediaset. Jovana ha conquistato i cuori degli italiani, molto attenti e selettivi. Lo ha fatto grazie ad una bellezza unica e molto particolare che le sta dando un grandissimo successo.