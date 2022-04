Il Milan sarebbe deciso a non riscattare Messias per il quale i club sono già in fila: due su tutti, pronti all’assalto sul mercato.

Una vittoria nel recupero per alimentare le speranze, riprendersi il primato e coltivare il sogno scudetto. Il Milan alza i pugni al cielo, corre ad abbracciare Tonali e dimostra la capacità di non mollare mai.

Merito di un gruppo che ci crede e non vuole abbandonare anzitempo l’idea di alzare al cielo un titolo mai così in bilico. La partita con la Lazio ha dato nuovi riferimenti a Pioli. In rosa ci sono calciatori funzionali a progetto, anche giovani e pronti a diventare veri e propri elementi di riferimento per il ciclo che Maldini vorrebbe aprire. Altri invece non hanno del tutto convinto e potrebbero a fine anno salutare.

Fra questi ci sarebbe Messias. Preso dal Crotone per un salto di qualità, ha alternato grandissime prestazioni a periodi di pausa. Ecco perché la cifra pattuita per il riscatto potrebbe essere reinvestita, e il Milan sarebbe deciso a cambiare rotta dopo una sola stagione. Nessun problema per il brasiliano. Ci sarebbero infatti già diversi club pronti a prelevarlo per concedergli un’opportunità. E due fra questi offrirebbero occasioni interessanti sia dal punto di vista delle ambizioni e degli obiettivi che nelle offerte, di sicuro molto interessanti.

Messias saluta il Milan: pronte due offerte

Qualità, dribbling, estro e senso del gol. Messias è il calciatore in grado di cambiare volto alle partite. L’unico difetto, emerso nella stagione del Milan, è forse la continuità nelle prestazioni di un elemento che però fa già gola a diverse squadre. In caso di addio ai rossoneri, che sembra al momento molto probabile, si innescherebbe infatti un duello di mercato.

Sul brasiliano ci sarebbe la Lazio. Sarri gioca molto con gli esterni, pretende elementi in grado di saltare l’uomo e in tal senso l’affare potrebbe chiudersi con costi in linea con i limiti imposti dalla società. Anche Mourinho però valuta l’eventuale innesto del calciatore. La sua duttilità, la capacità di giocare in tutti i ruoli della trequarti e la fantasia, potrebbero portare in giallorosso un’arma tattica in più.

Ecco quindi che potrebbe profilarsi un duello per tentare l’assalto, mentre c’è chi sussurra che la Fiorentina sarebbe in attesa di capire come muoversi. Tutti in fila quindi quindi per il brasiliano, ma l’ultima parola spetta a Maldini. Mollare o rilanciare? Il Milan sarebbe deciso a chiudere i rapporti, ma restano alcune giornate di campionato che potrebbero cambiare il corso della storia. Per il club e per molti elementi ancora in bilico.