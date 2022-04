Miriam Leone, primo bagno al mare da togliere il fiato

Miriam Leone spettacolare. L’ex Miss Italia ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha fatto letteralmente impazzire i fan. L’attrice ha praticamente fatto scatenare i followers che hanno inondato il post con una marea di “mi piace” e di commenti.

È una delle attrici più in voga del momento. Tra cinema e TV, Miriam Leone, da quando ha vinto Miss Italia è stata tra le più importanti figure femminili della TV italiana. Ora è una delle attrici che i registi di tutto il mondo richiedono per i propri film. La Leone, comunque non mette in mostra la sua eleganza e la sua bellezza solo sul piccolo o grande schermo, ma anche sui social. In particolare Instagram dove vanta un numero importante di followers.

Sempre al Cinema!

Miriam Leone sta lavorando molto sul set. L’ex Miss Italia, dopo aver lavorato per un periodo in TV, è stata sempre impegnata per produzioni televisive o cinematografiche. Sono diversi i progetti a cui la Leone ha preso parte nel corso di questi anni. Qualcuno anche prestigioso. Tra questi vi è la trilogia di 1992 e “I Medici”, dove prende parte ad una sola stagione. Al Cinema, invece, ha preso parte a titoli come “Marylin ha gli occhi neri”, nel quale recita con Stefano Accorsi, con cui ha lavorato in 1992. Altro film nel quale è possibile ammirare la Leone è “Diabolik” dei Manenti bros. nel quale è possibile ammirarla con i capelli biondi, un look del tutto inedito, nel ruolo di Eva Kant, la compagna di avventure di Diabolik, interpretato nel film da Luca Marinelli. La sua ultima fatica cinematografica è “Corro da te”. Nel film Miriam Leone recita con Pierfrancesco Favino. La pellicola ha avuto un ottimo successo al box office, incassando circa 2,3 milioni di euro nelle prime 4 settimane di proiezioni.

Miriam Leone, weekend al mare: lo scatto scatena i fan!

Miriam Leone è molto presente anche sui social, in particolare Instagram. L’ex Miss Italia è seguita da oltre 1,5 milioni di fan che mettono like e commentano i post pubblicati dalla Leone. Uno di questi è quello postato qualche ora fa e che vede la modella e attrice al mare. Seppur non indossando un costume da bagno, la Leone si trova in mezzo a degli scogli con i piedi in acqua. L’attrice indossa una camicetta ed una gonna molto lunga. La particolarità dello scatto è che la Leone scopre completamente la coscia destra facendo letteralmente scatenare i fan.