Laura Cremaschi, vestito bianco aderente e trasparente che fa sognare

Ancora uno scatto da restare a bocca aperta sulla pagina Instagram di Laura Cremaschi: la foto in abito bianco lascia a bocca aperta.

Un giro a Roma con l’amica di sempre, i sorrisi e alcuni scatti. Basta poco a Laura Cremaschi per accendere l’entusiasmo della community.

Lo aveva fatto con un vestito stretto e istantanee nel centro e in altri luoghi magnetici della capitale. Lo ha rifatto ieri, cambiando abiti, ma non la sostanza di quanto mostrato alla community da un milione di followers. Laura Cremaschi nelle storie ha raccontato un momento di relax con Claudia Ruggeri, che non è solo la splendida collega con cui condivide la fortunata trasmissione condotta da Paolo Bonolis a Canale 5.

E’ una amica, con cui trascorre molte ore insieme, divide passioni e risate anche nel tempo libero. Le due splendide showgirl hanno infatti trascorso qualche ora insieme raccontandole ai fan sui social. Poi altri scatti da parte di Laura Cremaschi con un vestito bianco che lascia a bocca aperta. La posa da diva infatti valorizza le sue forme, e il resto lo fanno i capelli biondi, gli occhi chiari, un fisico curato in ogni aspetto che la rende una delle donne più apprezzate del piccolo schermo.

Laura Cremaschi, l’abito è stretto, i fan sono in delirio

L’appuntamento con “Avanti un altro” è ormai una tappa fissa per gli appassionati della tv. Non solo per la particolarità del quiz e la bravura di Bonolis e Laurenti. A rendere la trasmissione molto seguita sono anche le bellezze chiamate dal presentatore per aiutare i concorrenti.

Fra queste c’è Laura Cremaschi, biondissima showgirl che fin dagli esordi ha conquistato tutti. Bellezza magnetica, fascino che non passa inosservato, un fisico esplosivo e curato in ogni aspetto con ore di allenamento. I fan approvano, la riempiono di complimenti, ed hanno preso d’assalto l’ultimo post, in cui con un vestito bianco la splendida showgirl incolla tutti allo schermo.

L’abito è infatti aderente, evidenzia le forme prorompenti, valorizza uno sguardo, quello della splendida “Cremaschina”, che affascina proprio tutti. Ancora valanghe di like e commenti quindi per una donna che continua a stupire. Basta dare un’occhiata alla sua galleria, ma probabilmente ancora di più alla trasmissione, in cui bellezza e ironia la rendono sempre una delle protagoniste più attese ed apprezzate nel fantastico mondo di “Avanti un altro”.