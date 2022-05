Ainett esplosiva alla guida: la canottiera è troppo scollata, tutto in vista

Ainett Stephens accende il pomeriggio dei fan. L’ex gatta nera ha sorpreso tutti con il suo ultimo post pubblicato su Instagram. La modella ha scatenato tutti i propri followers che hanno posto sotto allo scatto una marea di “likes” e di commenti.

Ainett Stephens ha concentrato tutte le attenzioni su di sè nel corso della sua avventura come “Gatta Nera” ne il “Mercante in fiera“, game show andato in onda su Italia 1 nella seconda metà del primo decennio negli anni 2000. Lo show condotto da Pino Insegno ha contribuito a rendere nota la modella venezualana che ad oggi è una delle più seguite sui social, in particolare su Instagram, dove posta con una certa regolarità.

Ainett Stephens

Dal Mercante in fiera al Grande Fratello VIP

Nei primi anni 2000 Ainett Stephens è giunta in Italia. L’approdo nel “Bel Paese” avviene, infatti, nel 2004 iscrivendosi alla facoltà di Scienze della Comunicazione a Milano. Pur impegnata con gli studi, la Stephens continua la sua carriera da modella, cominciata da giovanissima in Venezuela. In Italia ha cominciato ad ottenere i primi successi grazie a diverse sfilate e a diversi calendari. Successivamente è approdata a Mediaset con “Mercante in Fiera“. Un’esperienza che, di fatto, ha contribuito a rendere nota al grande pubblico la Stephens. Successivamente a questa esperienza ha preso parte a diverse produzioni televisive ed anche cinematografiche. Chiambretti Supermarket è stato l’ultimo programma televisivo che l’ha vista come opinionista. La Stephens, infatti, non ha abbandonato del tutto la TV, perchè, in questa stagione televisiva ha preso parte alla sesta edizione del “Grande Fratello VIP”. L’avventura dell’ex “Gatta nera” nella casa più spiata d’Italia non è durata moltissimo. Nonostante questo, la modella venezualana naturalizzata italiana, ha comunque lasciato il proprio segno.

Ainett Stephens esplosiva: lo scatto non lascia scampo!

Nonostante la partecipazione al “Grande Fratello VIP” la Stephens non appare con tanta frequenza in TV. La modella, però, è rimasta in contatto con i propri fan attraverso Instagram. Sulla nota piattaforma social, la modella è molto seguita. Sono oltre 421 mila followers. Un numero pazzesco che pone quello della Stephens tra i profili più seguiti sulla piattaforma. I fan interagiscono molto sui post. Sono tantissimi i “like” e i commenti nei quali sono numerosissimi i messaggi di apprezzamento e numerosissimi complimenti. Come, del resto, è avvenuto in occasione dell’ultimo post pubblicato dalla modella. Nell’ultimo scatto, infatti, è possibile notare una Stephens protagonista di un selfie in automobile. Lo scatto è esplosivo. La maglia della modella, infatti, non riesce a contenere le sue forme.