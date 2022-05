Pizzo trasparente e solo il reggiseno: Melissa Satta toglie il fiato

Melissa Satta da togliere il fiato. L’ex velina sorprende ancora una volta con una serie di scatti postati su Instagram. I fan si sono scatenati alla vista del post. Molto numerosi i commenti pervenuti sotto gli scatti. Tantissimi anche i like.

Non esistono più aggettivi per descrivere Melissa Satta. L’ex velina, con i suoi scatti pubblicati su Instagram, continua ad ammaliare tutti i suoi fan. Un successo che fa il seguito a quello televisivo ottenuto nel corso della sua lunghissima carriera. Da quando ha lasciato “Striscia la notizia” di strada, la modella sarda, ne ha fatta, molta della quale l’ha percorsa nel mondo del Calcio dove è ritornata ultimamente. Per la precisione, dallo scorso Agosto, quando Sky l’ha ingaggiata per metterla al timone di “Sky Calcio Club” e di “Goal Deejay“.

L’approdo a Sky

Come un fulmine a ciel sereno lo scorso mese di Agosto è arrivato l’annuncio che ha sorpreso tutti i fan. Melissa Satta entra a far parte della squadra di Sky Sport. L’ex velina che ha sempre avuto una spiccata passione per il Calcio, torna in TV, ma non come semplice spalla in uno dei tanti salottini televisivi, ma bensì come co-conduttrice di “Sky Calcio Club” dove accompagna Fabio Caressa nel presentare i temi della puntata del noto talk show calcistico in onda, generalmente, la domenica sera. Anche “Goal Deejay” vede la Satta come conduttrice.

Melissa Satta, la maglia in pizzo ammalia!

Melissa Satta non è seguita soltanto in TV, ma anche su Instagram. L’ex velina ha un seguito molto folto. Sono oltre 4,6 milioni gli utenti che hanno posto il follow sul profilo della modella sarda. Il profilo dell’ex Velina è uno di quelli maggiormente seguiti sul noto social dove è possibile condividere le foto e i video. I post vedono sempre tantissimi commenti e moltissimi mi piace da parte dei fan. Gli utenti, nei commenti dedicano sempre tantissimi messaggi di apprezzamento e numerosissimi complimenti rivolti, ovviamente alla Satta. I numeri, fatti registrare dal post, sono, comunque, in linea con il numero di followers. Un dettaglio non da poco che si ripete con tutti i post pubblicati dalla Satta. La stessa identica cosa è avvenuta con l’ultimo post pubblicato qualche ora fa e che raffigura Melissa Satta in cinque scatti. Le foto vedono l’ex velina indossare un pantalone di colore giallo contraddistinto da una certa luminosità e da una maglietta in pizzo che dà vita ad un effetto vedo-non vedo mozzafiato.