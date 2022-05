Guendalina Tavassi e Mercedesz Henger, sfida bollente sull’Isola – VIDEO

Guendalina Tavassi e Mercedesz Henger, tutti i telespettatori sono rimasti a bocca aperta dopo che hanno visto in televisione la sfida nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Una prova che è stata effettuata per un solo scopo: assegnare il ruolo

di leader della settimana. Per chi non sa ancora nulla ve lo diciamo più avanti come è andata a finire. L’unica cosa certa è che entrambe sono state protagoniste di un qualcosa che definire “bollente” è assolutamente riduttivo. Beati coloro che hanno visto il tutto in diretta. Per quelli che invece avevano altri programmi non devono assolutamente disperarsi visto che a breve potrete gustarvi il VIDEO da vedere fino all’ultima frazione di secondo.

Guendalina e Mercedesz, emozioni a non finire

Il livello è stato pari a quello di un ultimo giro di un ‘Gran Premio‘. La posta in palio era decisamente alta, tanto è vero che in base a questa prova è stato assegnato il ruolo di leader. Protagoniste dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, andato in onda lunedì 9 maggio, sono state sia Guendalina Tavassi che Mercedesz Henger. Per quanto riguarda la prima sono stati giorni assolutamente ricchi di sorprese. In primis l’arrivo, anche se solo per qualche minuto, del suo fidanzato Federico Perna. Poi anche la prova di squadra vinta contro il resto dei naufraghi.

La seconda, invece, non voleva neanche partecipare dopo che ha ricevuto la notizia del terribile incidente che ha visto la mamma finire in ospedale insieme al suo compagno. Fortunatamente per la coppia solo un grande spavento e qualche dolore di troppo, anche se nel sinistro sono venuti a mancare due persone. Per l’ungherese si tratta della sua seconda esperienza dopo quella di qualche anno fa quando alla conduzione c’era Alessia Marcuzzi. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando.

Guendalina e Mercedesz, una sfida intensa fino all’ultimo secondo VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi Team 🏝 (@guendalinatavassi_team)

A spuntarla è stata proprio la nativa di Roma che ha vinto la prova leader ai danni proprio della figlia d’arte. Anche se a catturare l’attenzione del pubblico da casa sono state le loro movenze e, senza alcun tipo di dubbio, i loro costumi che hanno messo in mostra il oro straordinario fisico. Davvero un bel duello tra le assolute protagoniste di questa edizione che stanno continuando ad emozionare i loro fan.