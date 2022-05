Il bikini è troppo piccolo: Erjona Sulejmani è davvero “abbondante”

Vacanza, sole, mare e forme esplosive: Erjona Sulejmani si gode alcuni giorni ad Ibiza e posta uno scatto che fa impazzire il web. Forme strepitose per la splendida ex moglie del calciatore di Serie A.

Un marito famoso, poi un compagno che è stato di recente protagonista in tv, e un seguito pazzesco sui social, con tantissimi fan anche in Italia.

Erjona Sulejmani è stata notata subito dagli appassionati di calcio. In passato è stata infatti legata a Dzemaili, e la splendida modella ha raccontato un corteggiamento atipico da parte dell’ex centrocampista del Bologna. Il calciatore infatti si finse un giornalista pur di avere il suo numero, le fece la corte, ma già dopo le prime uscire disse che avrebbe sposato quella donna bellissima.

Le cose andarono proprio come sognava Dzemaili, prima della fine del rapporto e di una serie di gossip sulla modella e influencer. I tabloid specializzati hanno infatti svelato una storia con Alessandro Basciano, protagonista nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip in cui si è legato sentimentalmente alla splendida Sophie Codegoni.

La Sulejmani però non è mai uscita dal cuore degli italiani. Il suo seguito sui social è infatti altissimo e lei lo alimenta con alcuni scatti in vacanza che mostrano un volto accattivante e un fisico pazzesco.

Erjona Sulejmani, che foto! La community è in tilt

Gli affetti, i sorrisi, e tanto divertimento. Erjona Sulejmani è molto attiva sui social, e a giudicare dai suoi scatti ama molto il mare e trascorrete tanto tempo in spiaggia e in vacanza. Fra top strettissimi, bikini che esaltano il fisico esplosivo, e istantanee da sogno, la modella nata a Scutari, nel nord dell’Albania, non smette mai di stupire e di conquistare la community.

Lo ha fatto anche nell’aprile del 2019, quando si fece scappare un apprezzamento su Lukaku che alimentò le voci su un presunto flirt. In realtà però quei rumors non ebbero un seguito, ma le regalarono un’altra ondata di curiosità e like da parte dei followers. E’ l’ultima galleria però a mandare in delirio una community da più di 300 mila fans, sempre pronti a riempire Erjona di complimenti.

Da una splendida imbarcazione arriva uno scatto con un costume bianco che evidenzia le forme impeccabili della modella. La sua fisicità e straripante, la foto inchioda allo schermo, e la sensualità esplode direttamente da Ibiza, luogo scelto dalla ex moglie di Dzemaili per trascorrere alcuni giorni di relax. Altre immagini invece sono postate nelle stories, ed hanno un impatto simile. La sua bellezza non si discute, il suo fascino è unico, e la modella in Italia ha fatto registrare un boom di commenti che non conosce pause.