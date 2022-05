L’agente gela il Napoli: “Mai da loro”, ed è subito bufera

L’agente del calciatore, obiettivo del Napoli, interviene a gamba tesa sul club: “Non andrà mai da loro”. I tifosi non la prendono bene.

Una settimana, massimo dieci giorni. È il tempo che servirà a De Laurentiis, attivissimo in questa fase, per chiarire alcuni aspetti fondamentali nel futuro del Napoli. Spalletti sembra avere ancora la fiducia del patron, che intanto è impegnato a chiudere il rinnovo di Dries Mertens.

Poi prenderà il via una campagna acquisti che i partenopei hanno già iniziato con il colpo Kvaratskhelia, e che mira a bruciare la concorrenza per evitare spese eccessive. Tutto dipenderà però dalle offerte per i gioielli partenopei e dalle offerte in arrivo, che potrebbero determinare il budget da affidare a Giuntoli.

Dalla Spagna rimbalzano infatti notizie su un’offerta irrinunciabile per Koulibaly, e in tal caso il Napoli vorrebbe farsi trovare pronto per bruciare la concorrenza e sostituire il senegalese. C’è già un obiettivo, ma i sondaggi hanno incontrato la resistenza dell’agente, che chiude le porte e lo fa in malo modo. Le dichiarazioni hanno infatti scatenato una vera e propria bufera fra i tifosi, che non hanno digerito alcune parole anche pesanti nei confronti della società e una chiusura netta che sbarra la strada a Giuntoli.

“Mai al Napoli”: l’agente del calciatore spiega i motivi

Una stagione di grande livello, gli occhi di molti grandi club addosso e una valutazione già alta. Edmond Tapsoba è nel mirino dei grandi club, e il Bayer Leverkusen sa bene di non poterlo più trattenere. Alto 194 centimetri, fortissimo di testa, abile nell’anticipo e con piedi che gli permettono di impostare la manovra senza alcun problemi.

Il profilo scelto dal Napoli portava dritto al calciatore del Bayer, ma in una intervista a Radio Marte il procuratore ha chiuso le porte e lo ha fatto in malo modo. “Stiamo parlando di un crack del calcio – ha affermato –, di un calciatore che è già pronto per i grandi club. Il Napoli? Non andrà mai da loro, perché il loro livello è uguale a quello del Bayer. Sono certo che a fine anno volerà in Inghilterra”.

Parole che hanno scatenato la furia dei tifosi contro Bruno Satin, procuratore anche di Malcuit. L’agente ha infatti rincarato la dose. “Tapsoba è già pronto per i grandissimi club, non avrò problemi a fare il salto in una realtà che valorizzerà maggiormente le sue qualità”. Pista già chiusa quindi, ma anche la consapevolezza che sostituire Koulibaly non sarà di certo facile, e che un suo eventuale addio potrebbe creare un vuoto difficile da colmare in una squadra sempre più decisa a ripartire dal forte centrale.