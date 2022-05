Zoe Cristofoli, il selfie è accecante: top decisamente esplosivo

Zoe Cristofoli, il selfie che ha pubblicato poche ore fa su Instagram è assolutamente illegale. Così come il top che indossa che è a dir poco esplosivo e merita di essere menzionato: un vero e proprio spettacolo

La compagna del calciatore del Milan, Theo Hernandez, non ha alcuna intenzione di smettere di stupire. Lo ha dimostrato, ancora una volta, sul proprio account social dove ha pubblicato una foto che sta raccogliendo ciò che merita: ovvero una pioggia di “like” e commenti positivi da parte dei suoi follower. Tra questi spunta anche quello della sua amica e collega, Chiara Nasti, pronta a diventare proprio come lei – FOTO

Zoe Cristofoli, bellezza accecante: che spettacolo

Ritornando al discorso della Nasti, ovviamente, ci riferiamo al fatto che è pronta a diventare anche lei mamma (aspetta un bambino/a da Mattia Zaccagni, centrocampista della Lazio). Proprio come è capitato poche settimane fa alla stessa Zoe che ha dato alla luce il piccolo Theo Junior. Una gioia indescrivibile per i neo genitori che ancora non credono ai loro occhi e si coccolano il loro piccolo di appena un mese. La classe ’96, dopo che ha partorito, ha ripreso alla grande il suo lavoro. Non solo: anche i selfie che non devono mai mancare in queste occasioni. Proprio come l’ultimo messo sul suo canale social che sta raccogliendo moltissimi consensi ed una marea di “cuoricini”. Una immagine che a dir poco colpito i suoi follower che sono rimasti impietriti dalla sua bellezza. Amante dei tatuaggi (ricordiamo che ha due cuori e cento tattoo), decide di scattarsi una foto nella sua auto in una bellissima giornata di sole. Mano sinistra sui capelli, un jeans ed un top che merita di essere visto con moltissima attenzione. Proprio per il semplice motivo che sembra del tutto esplosivo.

Zoe Cristofoli, il selfie è d’obbligo: top esplosivo – FOTO

Il colore si avvicina molto a quello “tigrato” con delle strisce arancioni in verticale. Un sorriso a 32 denti ed un corpo semplicemente invidiabile e soprattutto in forma. Un vero e proprio successo sta raccogliendo questa foto che sta facendo il giro del web in cui si vede la nativa di Verona sorridente e più splendente che mai. Non è un caso che nella sua città natale viene soprannominata la ‘Tigre di Verona‘, per il semplice fatto che è ricoperta di tatuaggi e per il suo stile definito “hardcore”.