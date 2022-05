Melissa Satta, fisico mozzafiato: perizoma in bella vista

Melissa Satta è decisamente in forma. Anche se questa non è affatto una notizia, ma ci ha tenuto a farlo presente nuovamente ai suoi follower che non vedevano l’ora che pubblicasse delle nuove foto sul suo account ufficiale social di Instagram

Non potevamo che rimanere soddisfatti, anche perché di delusioni l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ non ce ne ha mai regalate. Nel suo ultimo post il suo look è decisamente primaverile e soprattutto da casa. Possiamo notare il suo straordinario fisico curato in ogni minimo dettaglio. Una bellezza davvero terrificante, tanto è vero che ogni volta la si guardi continuiamo a rimanere incantati e soprattutto senza parole. Guardare per credere – FOTO

Melissa Satta, ultime puntate al Club

Attenzione, fermi tutti: in arrivo un nuovo post della Satta. Non uno qualunque, ma questo cattura decisamente la nostra attenzione. Non potrebbe essere altrimenti visto che tutto ciò che la rappresenta diventa automaticamente interessante. Oramai siamo nel bel mezzo della primavera, le temperature sono decisamente aumentate ed adesso non si aspetta altro che l’arrivo dell’estate per poter mettere in mostra il fisico maturato nel corso di questo autunno e inverno. Per la nativa di Boston non ci sono mai stati problemi a riguardo visto che non ha mai smesso di allenarsi. Lo ha dimostrato con foto e video insieme alla sua personal trainer. Non ha mai saltato un allenamento ed i risultati si vedono a vista d’occhio. Adesso il pubblico di ‘Sky’ è triste perché sa benissimo una cosa: mancano solamente altre due giornate alla fine del campionato, automaticamente sono le ultime due puntate della Satta al ‘Club’, programma condotto da Fabio Caressa subito dopo la fine del posticipo di Serie A. Ci sarà ancora lei attorno al tavolo insieme ad opinionisti, giornalisti e ospiti?

Melissa Satta, perizoma in bella vista: spettacolo puro – FOTO

Direttamente dalla sua abitazione, da una casa, edificio o altro (sinceramente non importa), quello che interessa è decisamente il suo outfit. Qualsiasi cosa lei indossi le dona divinamente. Tutto perfetto e tutto secondo i piani. Non possiamo dire assolutamente nulla in merito, veramente uno spettacolo. In molti hanno notato che il suo perizoma fuoriesce di molto dal jeans. Da ammirare anche il suo top che merita senza alcun tipo di dubbio. Continua sempre a sorprenderci, non c’è assolutamente da fare: ogni volta sono sempre emozioni.