Colpo sottotraccia: una big italiana sorpassa tutti e prende Frattesi

Frattesi incassa offerte ma quella giusta sarebbe già arrivata: il dirigente sorpassa la concorrenza e sta per chiudere il colpo.

Una stagione per convincere tutti. Davide Frattesi oltre alla continuità nelle prestazioni l’ha arricchita con 4 reti e 3 assist, e con numeri molto chiari.

Il centrocampista romano ha giocato l’85% dei minuti affrontati dalla squadra, ha partecipato all’11% delle reti messe insieme da un gruppo che segna molto, e si è preso in mano le chiavi di un centrocampo che è il motore della squadra di Dionisi.

Inevitabile con questi numeri e le caratteristiche messe in mostra l’attenzione delle big. Dotato di gran fisico, di corsa e di capacità di inserimento, l’ex Monza a 23 anni è un centrocampista completo. Uno di quegli elementi che piacciono ai tecnici e che avrà un futuro già scritto in un top club.

Il Sassuolo, come spesso accade, non sembra disposto a cedere immediatamente i propri gioielli. Sa attenderli per farli migliorare, e anche per alzare le valutazioni in un mercato in cui in casa neroverde le richieste arrivano a valanga. Su Frattesi c’è però un club che ha fretta, e vorrebbe chiudere subito la trattativa.

Frattesi subito: il club pronto a chiudere la trattativa

I primi ad allacciare i contatti con Carnevali sono stati Ausilio e Marotta. Le conferme hanno chiarito gli aspetti di una serie di sondaggi che i nerazzurri hanno provato a trasformare in vere e proprie trattative. Le proposte sono state rispedite al mittente a gennaio, ma la porta resta aperta, e in estate potrebbe cambiare qualcosa.

Il Sassuolo la sua decisione l’ha già presa. Frattesi non si vende, almeno in estate, ma se l’offerta è in linea con le richieste del club, le aperture ci saranno. Ecco quindi che quella cifra potrebbe metterla sul tavolo il Milan. Maldini apprezza il talento e la duttilità del calciatore, profilo giusto anche per il gioco di Pioli, e sarebbe pronto a mettere la freccia per sorpassare tutti.

C’è da battere soprattutto la concorrenza dell’Inter, che avrebbe giovani da provare ad inserire nell’affare proponendoli ad una società sempre attenta alla linea verde. La partita potrebbe giocarsi quindi fra le milanesi, ma radio mercato parla di un tentativo imminente da parte del Milan, deciso a farsi avanti subito. Si parte da una cifra fra i 20 e i 25 milioni di euro, ma Carnevali è un cliente scomodo per tutti e ci sarà bisogno di accontentarlo prima di portare a casa il centrocampista del futuro.