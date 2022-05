Clizia Incorvaia ‘festeggia’ la Coppa Italia: un lato ‘B’ da campione

Clizia Incorvaia decide di festeggiare la vittoria della ‘Coppa Italia Frecciarossa’ in una maniera tutto sua. In che modo? Mettendo in evidenza il suo lato ‘B’ assolutamente da trofeo. Da campione, insomma: da vincente

La compagna di Paolo Ciavarro rende pubblico un nuovo post su Instagram decisamente da urlo. Saranno contentissimi i tifosi dell’Inter che, oltre alla vittoria delle ultime ore allo stadio ‘Olimpico’, possono festeggiare lasciando un bel “like” e commento di approvazione sotto la foto dell’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip‘. Una gioia per gli occhi anche pe ri suoi follower che non si aspettavano, di certo, un capolavoro del genere – FOTO

Clizia Incorvaia festeggia a modo suo la vittoria in Coppa

C’è tantissima voglia di festeggiare per i tifosi dell’Inter che, nella serata di mercoledì 11 maggio, hanno sollevato il loro secondo trofeo stagionale: dopo la Supercoppa Italiana è stato il turno della Coppa Italia. Avversaria sempre la Juventus di Massimiliano Allegri che è andata ko contro la ‘Beneamata’. Una gioia per gli occhi per tutti i tifosi che da Milano si sono recati allo stadio ‘Olimpico’ per vedere sollevare in aria il trofeo tanto ambito e atteso. Adesso, però, le concentrazioni sono rivolte in queste due ultime partite di campionato per tentare l’assalto al primo posto in classifica. Ed, ovviamente, sperando in un passo falso del Milan. Tornando alla vittoria della Coppa, però, c’è ancora chi continua i festeggiamenti. In questo caso stiamo parlando di Clizia Incorvaia. La nativa di Pordenone è entusiasta del successo della sua squadra del cuore ed anche nel suo ha voluto esprimere tutta la sua gioia. In che modo? Ovviamente pubblicando una immagine sul suo profilo ufficiale Instagram che sta raccogliendo quello che merita: un successo incredibile. Saranno sicuramente contenti i tifosi nerazzurri. Anche i bianconeri, però, avranno sicuramente visto la sua ultima foto.

Maglia nerazzurra e lato ‘B’ da ‘Coppa Italia’ – FOTO

Tazzina di caffè appena bevuto, maglia numero 9 nerazzurra, sguardo rivolto verso l’indietro e lato ‘B’ messo in belle evidenza. Una forma fisica straordinaria quella dell’attrice che, ricordiamo, nei mesi scorsi ha dato alla luce il piccolo Gabriele, avuto proprio dal frutto dell’amore con Paolo Ciarravano. I due, ricordiamo, si sono conosciuto nella casa più spiata di Italia ed il loro rapporto è continuato anche fuori. Tanto è vero che la coppia è molto seguita sui social network e sicuramente molto apprezzata.