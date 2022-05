Cristina Buccino, costume troppo mini: il perizoma è bene in vista

Cristina Buccino si gode un attimo di relax al sole fra i tanti impegni: la foto però crea un delirio social per un costume che evidenzia le sue forme.

C’è un traguardo clamoroso che è vicino, e che è alimentato da tanto lavoro, scatti magnetici, una attività sui social che non conosce soste.

Cristina Buccino è una vera e propria imprenditrice digitale e star del web, che su Instagram è ad un passo dai 3 milioni di followers. Un record, di sicuro una cifra difficile da raggiungere, che parte però dalla bellezza della splendida modella e showgirl.

Ora che l’estate sta arrivando, è già tempo di mare e sole, e la Buccino ha deciso di regalarsi un break dai tanti lavori mostrati proprio sui social. Di recente ha portato avanti tante collaborazioni con i brand della moda, fra viaggi, continui spostamenti, progetti che lei stessa ha svelato sponsorizzando tra l’altro un noto programma per il miglioramento del suo inglese.

Ciò che colpisce però è l’ultimo scatto. Bikini, forme esplosive, una posa da diva e un boom di commenti inevitabili per quella che è considerata dagli italiani una delle donne più attraenti che ci siano.

Cristina Buccino continua ad incantare: scatti magnetici

Workout, viaggi, collaborazioni, vestiti d’alta moda indossati con fascino ed eleganza. Nella galleria Instagram di Cristina Buccino c’è un po’ di tutto. I fan apprezzano, la riempiono di commenti e la mettono in cima alla lista delle donne più sensuali in Italia. Merito di forme allenatissime e strepitose, di un fascino mediterraneo che fin dagli esordi non è passato di certo inosservato.

Ogni post si trasforma in valanghe di reazioni e il copione con cambia mai. Apprezzamenti, complimenti, esaltazione per una donna bellissima che grazie al lavoro e ad un volto magnetico ha conquistato tutti. Lo ha fatto di nuovo con due scatti in arrivo da un momento di relax.

Nel primo la Buccino si è mostrata in spiaggia, sdraiata e con un costume che ha evidenziato una silhouette fantastica e curata nei minimi dettagli. Nel secondo la posa cambia ma il risultato no. In piedi, con un sorriso ammiccante e un bikini strettissimo, la splendida influencer ha fatto nuovamente centro. Da Ibiza le immagini arrivano in un attimo alla community, e si trasformano in circa 300 commenti. La sua carriera è sempre in crescita, i progetti decollano e con essi un seguito che per la Buccino è clamoroso.