Clamoroso Gomez, ritorna in Serie A: assalto decisivo del top club

Clamorosa e pazza idea nata da parte del top club che sta seriamente pensando di far ritornare in Italia uno dei calciatori che ha incantato i campi di calcio con le sue giocate straordinarie. Come avete ben potuto notare sia dal titolo che dalla

foto stiamo parlando di Alejandro Gomez. Il ‘Papu‘ pare che sia in rotta con il Siviglia e sta pensando seriamente di ritornare in Italia. Le squadre interessate al costo del suo cartellino di certo non mancano, ma in particolare una che è pronta a fare carte false per averlo la prossima stagione ed è pronta a rinforzare il proprio reparto offensivo con un acquisto sicuramente di qualità, anche se la carta di identità dice che di anni ne sono 34.

Gomez, sì al ritorno in Serie A: le ultime

Manca molto ai tifosi dell’Atalanta che sognano ancora le sue giocate che ubriacava i difensori avversari. Stesso discorso anche per i ‘fantallenatori’ che facevano una vera e propria asta per assicurarsi le sue prestazioni. Da quasi un anno e mezzo, però, il ‘Papu‘ non milita più nel nostro campionato. Il motivo è impossibile da dimenticare: la lite con l’allenatore Gasperini alla fine del primo tempo della partita di Champions League contro il Midtjilland. Da quel momento in poi tribune e panchine per il calciatore. Pochi i minuti a disposizione, poi la cessione a gennaio del 2021 al Siviglia. Un qualcosa di inevitabile per come si erano messe le cose. Il mister di Grugliasco alzò la voce e si fece capire fin troppo bene dalla società bergamasca: “O lui o me ne vado”. Sappiamo tutti come andò a finire. L’allontanamento dal nostro paese, però, potrebbe appunto durare solamente 18 mesi. A quanto pare un altro top club è pronto a riportarlo in Italia per rinforzare il reparto di attaccanti.

Gomez, pazza idea del Napoli: De Laurentiis prova a convincerlo

Che il Napoli abbia mostrato interesse verso l’argentino in passato non è affatto un mistero. Tanto è vero che i supporters partenopei hanno sempre sognato un suo possibile arrivo. Una cosa che non si concretizzò, ma adesso si può arrivare ad una vera e propria svolta. Il classe ’88 continua a piacere ai partenopei che potrebbero prenderlo dal Siviglia a prezzo di saldo. Potrebbero bastare anche 10 milioni di euro per rilevarlo. Il presidente De Laurentiis potrebbe accontentare Spalletti con un acquisto comunque di qualità, nonostante abbia compiuto da pochi mesi 34 anni.