Elena Morali, mini costume e perizoma in vista: vanno tutti ko

Elena Morali stende tutti con un costume rosso che mette in evidenza un fisico splendido: social in tilt.

Una bellezza travolgente, un fisico esplosivo, occhi grandi ed espressivi che fin dagli esordi hanno conquistato tutti.

Dopo le prima avventure a Miss Padania e Miss Universo arriva la svolta della carriera di Elena Morali. È il 2010, e la splendida bergamasca partecipa al programma di Italia 1 La Pupa e il Secchione. Non vince ma incassa il gradimento del pubblico e molte proposte dallo spettacolo. Un programma al quale ha partecipato con grande successo anche nell’ultima edizione condotta da Barbara D’Urso.

In seguito è infatti protagonista a Matricole e Meteore, in tanti salotti tv, poi all’Isola dei famosi dove ha mostrato fascino e carattere. Elena Morali ha anche partecipato ad un videoclip di Pitbull, e si è presa il tempo anche per intraprendere un suo percorso musicale con un singolo.

Da pochi giorni ha concluso anche la sua seconda avventura da “Pupa”, in cui si è raccontata svelando molti aspetti della sua vita. Ciò che colpisce è però il suo fascino travolgente, che la ha portata a vivere importanti avventure sentimentali con personaggi famosi.

Elena Morali, scatti bollenti: che fascino in costume

Prima una lunghissima storia con il comico Gianluca Fubelli, famosissimo nel ruolo di Scintilla. Poi un rapporto con Luigi Mario Favoloso, che anche alla recente edizione della Pupa e il Secchione si è presentato in studio per ribadire pubblicamente il suo amore per la showgirl e influencer.

I due si scambiano tenerezze e la Morali ultimamente ha postato un video che la immortala con il fidanzato in una splendida immagine di grande amore. Ciò che ha colpito tutti però è l’ultima galleria, che ha creato un boom di commenti in una community da un milione e mezzo di followers su Instagram.

Elena Morali si mostra su Instagram con un costume rosso fuoco e lo zoom scopre alcuni dettagli che i followers hanno notato. Poi altre foto in cui il bikini minimal mette in evidenza lo strepitoso fisico di una donna molto apprezzata e amata dai fans. Rispondono proprio tutti, anche il fidanzato della showgirl, che ne approfitta per mandare cuori alla Morali. Il suo successo prosegue, il suo fascino è clamoroso, e l’amore va a gonfie vele. Un momento importante per lei, che con merito e tanti progetti in cantiere è una donna esplosiva.