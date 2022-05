Junior Messias, addio Milan: tradimento in Serie A, passa alla rivale

Junior Messias, a meno di clamorosi colpi di scena, non rimarrà il prossimo anno al Milan. La dirigenza rossonera valuterà, fino all’ultima giornata di campionato, se è il caso di riscattarlo o meno dal Crotone che lo ha mandato in prestito

L’unica cosa certa è che, anche se non dovesse più giocare con la maglia del ‘Diavolo’, non ritornerà in Calabria. Anche perché la squadra calabrese, il prossimo anno, giocherà il campionato di Serie C dopo che una stagione fa era in Serie A. Una brutta caduta d’arresto per gli ‘squali’ che adesso cercheranno, in tutti i modi, di ritornare quanto prima nella massima serie. Tornando al calciatore, però, si apre una nuova pista in Italia.

Junior Messias, col Milan è addio? Nuova opportunità in A

Si tratta del suo secondo anno in Serie A e continuerà a rimanerci. Anche se non con la maglia del Milan visto che le intenzioni della società sono molto differenti rispetto a quelli del calciatore. Junior Messias non è riuscito a convincere, fino in fondo. gli addetti ai lavori rossoneri ed è per questo motivo che potrebbe non essere riscattato dal Crotone. Anche se, quando è stato chiamato in causa, in poche occasioni è riuscito a dire la sua. In altre, invece, è apparso molto spento. Non come quando in Calabria ha creato non pochi problemi alle difese avversarie. Sono 31 le presenze (considerando anche quelle in Champions League e Coppa Italia) con la maglia dei rossoneri condite da sei reti e due assist forniti ai suoi compagni di squadra. A quanto pare ci si aspettava molto di più da lui. Il brasiliano, però, non demorde ed è pronto a ripartire in un’altra squadra che ha mostrato interesse verso di lui ed è intenzionata ad acquistare il cartellino e non chiederlo in prestito proprio come fece il Milan nelle ultime ore della sessione estiva del calciomercato.

Junior Messias, sarà ancora Serie A: il tecnico lo pretende

Non chiamatela più “favola” Messias. E’ stato lo stesso calciatore che ha respinto questa etichetta dopo che il suo nome era apparso sui maggiori quotidiani italiani dopo la rete realizzata, in trasferta, contro l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Adesso per il brasiliano si apre una nuova strada che porta sempre in Italia: è pronto a diventare una pedina fondamentale per il gioco della Fiorentina di Vincenzo Italiano per la prossima stagione. Il tecnico stravede per lui e farà di tutto per convincere il patron Commisso ad acquistare l’atleta.