Jolanda De Rienzo apre tutto e resta solo in reggiseno – FOTO

Un commento sulla finale di Coppa Italia con una foto che alimenta il dibattito: Jolanda De Rienzo incantevole sui social.

Il calcio le dato tanto. Un lavoro conquistato fra studi, gavetta e senza mai mollare, un legame ora tramontato con il tecnico Frustalupi, una notorietà che è dilagata anche sui social.

Jolanda De Rienzo è un’apprezzatissima giornalista sportiva partita dalle tv locali e diventata poi famosissima nelle collaborazioni con importanti emittenti televisive. Non ha mai nascosto il suo amore per il Napoli, ma ha sempre raccontato in maniera professionale le vicende del calcio italiano incassando un successo enorme dagli appassionati di calcio.

Le sue capacità davanti alle telecamere sono evidenti, e un fisico impeccabile oltre ad un volto che conquista tutti hanno fatto il resto. Dalla tv alle dirette sul web, il suo seguito cresce a dismisura, e prima della partita fra Juventus e Inter di Coppa Italia, Jolanda De Rienzo ha commentato la stagione bianconera e quella nerazzurra.

L’analisi è lucida, la foto con cui l’ha accompagnata ha alimentato i commenti sulla pagina Instagram da 350 mila followers, in cui spesso compaiono foto che mandano i tilt la community.

Jolanda De Rienzo commenta la Coppa Italia e fa esplodere la gioia dei fans

Jolanda De Rienzo ha deciso di presentare la partita di Coppa Italia sui social analizzando la stagione delle due squadre. Un commento sul lavoro di Inzaghi e Allegri, un “mediocre” per analizzare l’andamento dei bianconeri, e soprattutto una foto che di certo non poteva passare inosservata.

Sguardo magnetico, la mano fra i capelli in una posa che mostra il suo fascino, e abiti che svelano nuovamente il suo fisico statuario. La giacca infatti si apre, e la De Rienzo scopre le forme. Poi un “Tanta Fortuna” rivolto alle due squadre, che ha portato bene all’Inter ma che per gli utenti si è trasformato in un messaggio in arrivo da quella che considerano da tempo una dea del calcio.

I commenti dilagano, e la dimostrazione dell’affetto e della notorietà della giornalista sportiva arriva scorrendo i messaggi che le arrivano. Jolanda De Rienzo incassa infatti i complimenti da utenti spagnoli, da followers inglesi e di diverse nazioni. Un successo per lei, sempre in crescita, e sempre raccontato con nuovi scatti e lavori in cui emerge un fascino mediterraneo incredibile.