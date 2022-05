Elodie continua a mostrarsi con una serie di look pazzeschi: l’ultimo manda in tilt la community. Da restare a bocca aperta.

Cantante, modella, grande icona di stile. Elodie vive un momento di notorietà pazzesca. Non solo dal punto di vista musicale, che la vede splendida protagonista di hit da sola o in collaborazioni che incassano tanto successo. Una popolarità che la ragazza ha ottenuto grazie anche ai social, sui quali è molto attiva.

Fin dai suoi esordi e alla partecipazione ad Amici, in cui ha mostrato il talento e la capacità di stare sul palco, per lei il seguito di fan è stato altissimo. Esperti e case discografiche si sono immediatamente accorti di lei, che ha messo in mostra versatilità, stile, una voce pazzesca ed eleganza.

Caratteristiche che l’hanno portata nel 2017 a Sanremo, la grande kermesse musicale italiana che le ha dato un successo ancora più grande. Sul palco dell’Ariston la sua voce incredibile e i look pazzeschi hanno fatto centro. Così tanto da renderla icona di stile e artista molto seguita. Anche sui social, in cui Elodie Di Patrizi ha registrato un boom di followers sempre pronti a commentare gli scatti che arrivano. Anche l’ultimo, incredibile, in intimo e trasparenze che hanno incollato allo schermo i followers affascinati da un fisico curatissimo e da uno sguardo molto sensuale.

Elodie da urlo sui social: le trasparenze ammaliano i fan

Hit di successo e collaborazioni hanno fatto decollare una carriera ora al top della popolarità. Da quella con i The Kolors fino a Marracash con cui Elodie ha avuto anche un legame sentimentale. Poi ancora dischi di platino e un’altra partecipazione a Sanremo dopo quella del 2017.

Elodie alla kermesse per eccellenza della musica italiana è stata scelta anche come co-conduttrice grazie alle sue qualità. Un successo senza fine quindi, che l’ha resa di diritto anche una influencer molto seguita non solo in Italia.

Nell’ultimo scatto però il suo fascino è letteralmente esploso con una foto che ha incassato valanghe di commenti. I vestiti sono trasparenti ed evidenziano un fisico da modella che fa breccia nel cuore dei fans. Treccine e pose da diva fanno il resto e la community da quasi tre milioni di followers commenta come sempre una sensualità unica per una artista che è ormai icona di stile. Un vestito che lascia poco spazio all’immaginazione con intimo e fisico bene in vista.