Sabrina Salerno versione ‘wild’: curve e scollatura pericolose

Anche in questa occasione la nativa di Genova si conferma uno dei pilastri della nostra speciale rubrica. Questa volta la sua versione è decisamente “wild”: lo dimostrano le sue curve pericolose con tanto di scollatura che fa impazzire tutti

i suoi follower che non stavano aspettando altro che il suo post per poter lasciare il “like” ed anche il commento. Tanto è vero che, anche in questa occasione, i numeri non mentono affatto: i cuoricini stanno aumentando sempre di più. Anche da parte delle sue “allieve” che hanno solamente da imparare dalla cantante che, negli anni ’80 e ’90 ha fatto impazzire una marea di generazioni per via dei suoi brano che tutti conosciamo a memoria – FOTO

Sabrina Salerno, ogni volta è una gioia per gli occhi

Puntuale come sempre. Un appuntamento fisso il nostro con lei. Come un orologio svizzero arriva sempre l’incantevole foto di Sabrina Salerno che manda completamente in tilt il social network Instagram. Oramai sul web non si sta parlando d’altro se non della sua ultima uscita. Con l’inizio della Primavera (e l’avvicinarsi dell’estate) la splendida 54enne decide di regalare attimi di gioia ai suoi fan con dei nuovi ed entusiasmanti scatti. Per lei il tempo sembra non essere mai passato. Rimane sempre la stessa, proprio da quando l’abbiamo conosciuta sul piccolo schermo prima come cantante e poi anche come attrice dove ha fatto impazzire molti attori italiani che hanno avuto l’onore di averla al loro fianco in moltissime scene. Ritornando alla foto la vediamo in versione “wild”. Bellissima come non mai, decide di farsi fotografare poggiata ad un albero dove mette in evidenza le sue straordinarie forme a dir poco pericolose. Non solo: anche una scollatura che non può passare assolutamente inosservata. Guardare per credere.

Sabrina Salerno, scollatura pericolosa: curve da capogiro – FOTO

Come volevasi dimostrare non vi stavamo mentendo affatto. Un look decisamente sensuale che manda in totale confusione chi la segue. Le cause sono sempre le stesse: giramenti di testa e bicchiere di acqua e zucchero per potersi riprendere da tutto questo. Il filo di trucco che non deve mai mancare e quello sguardo sensuale a dir poco incantevole. Nella sua didascalia ha scritto: “Questo Cedro del Libano è uno degli alberi più belli che abbia mai visto, il più antico esemplare del veneto“. Noi possiamo dire lo stesso, ma solamente per quello che riguarda lei.