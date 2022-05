Giulia De Lellis, vestito troppo aderente: forme che tolgono il fiato

Giulia De Lellis decide di indossare un vestito così aderente che ha mandato in tilt il social network Instagram. Non si tratta affatto della prima volta, ma possiamo dire con certezza che questa volta ha decisamente esagerato. Sia chiaro, non è

per nulla una cattiva notizia. Anzi, in questo modo ha voluto mettere in mostra le sue straordinarie forme che non potevano assolutamente passare inosservate. In molti se ne sono accorti (d’altronde non era molto complicato) ed hanno immediatamente fatto il loro dovere. Ovvero? Lasciare un bel “like” ed anche un commento che se lo merita appieno. Non vi spoileramo assolutamente nulla, abbiamo già riferito abbastanza – FOTO

Giulia De Lellis, vestito aderente ed Instagram va in tilt

Un vestito che sa molto di primavera ma che può essere indossato in estate. Bando alle ciance, tutto quello che indossa la nostra Giulia De Lellis le dona divinamente. Non si tratta affatto della prima volta che capita una cosa del genere, ma questa volta ha decisamente esagerato andando oltre. Non potevamo chiedere assolutamente di meglio. Quando i suoi follower hanno aperto l’app di Instagram ed hanno trovato una serie di immagini dal suo post sono rimasti decisamente senza parole. Poi, continuando a scorrere, sono arrivati anche i primi segni di giramenti di testa. D’altronde è così quando il contenuto delle immagini è altamente sexy. Probabilmente sapeva che sarebbe andata a finire così. Il vestito che indossa mette in evidenza le sue straordinarie forme: a partire dal lato ‘A’ fino ad arrivare a quello ‘B’ passando per tutto il corpo. Non manca assolutamente nulla: tutto secondo i piani e soprattutto tutto alla perfezione. Quando si tratta dell’ex tronista di ‘Uomini & Donne’, d’altronde, le cose vanno sempre in questa direzione. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Come del resto anche noi.

Giulia De Lellis, il vestito fa alzare le temperature – FOTO

In realtà non sapevamo quali scegliere tra le nove (l’ultima era un tramonto). E’ stata davvero dura decidere, ma alla fine abbiamo optato per quelle che consideravamo le “migliori”. Sì, avremmo dovuto mettere tutto il post ma ci sembrava un tantino esagerato. Quello che non lo è, invece è il suo livello di sensualità che arriva ad un limite decisamente importante. Qui le parole veramente non servono, aprite bene gli occhi…