Dal disastro Cagliari all’Inter: lo ha chiesto Inzaghi, sarà nerazzurro

Dopo la retrocessione ottenuta dal Cagliari nella serata di ieri, arriva una grande notizia per il rossoblù che sta per fare il grande salto di qualità. Da giocarsi la salvezza alla Champions League non è assolutamente una cosa da poco

Lo sa bene lo stesso calciatore che, dopo aver assaporato l’amara delusione di essere sceso in B con la propria squadra, è pronto a ritornare con il sorriso. Motivo? Il forte interesse da parte della squadra nerazzurra che lo pretende a partire dalla prossima stagione. Tanto è vero che è stata una richiesta esplicita da parte di mister Inzaghi, pronto a fare follie pur di averlo con sé tra qualche mese e allenarlo in ritiro con il resto della squadra.

Delusione col Cagliari, gioia con l’Inter: Inzaghi lo vuole

Nel corso dell’ultima giornata di campionato è arrivata la condanna definitiva del Cagliari che, dopo sei anni, saluta la Serie A. I sardi allenati da Alessandro Agostini non sono andati oltre lo 0-0 contro il Venezia già retrocesso. I rossoblù avevano bisogno solamente di una rete per ribaltare completamente i pronostici, ma alla fine a salvarsi è stata la Salernitana. I granata, nonostante abbiano perso malamente in casa contro l’Udinese che non aveva più nulla da chiedere al campionato, hanno festeggiato allo stadio ‘Arechi’. Delusione amara per i calciatori del patron Giulini che, adesso, sono costretti a partire dalla cadetteria il prossimo anno. Ovviamente senza alcuni calciatori simbolo della squadra che sono entrati nel mirino dei top club. Approfittando proprio del fatto che i sardi giocheranno in B, possono acquistarli a prezzi di saldo. Una vera occasione anche per l’Inter che è pronta ad anticipare la concorrenza da parte di alcune squadre rivali. Anche i nerazzurri, dopo la delusione scudetto, vogliono “consolarsi” sul mercato.

Inter, occhi su Lovato: prima però bisogna chiedere il ‘permesso’…

Matteo Lovato non ha avuto molte opportunità di giocare, da titolare, con la maglia dell’Atalanta. Dopo una buona stagione vissuta con l’Hellas Verona di Ivan Juric il difensore è stato acquistato dalla ‘Dea‘, ma con Gasperini lo spazio è stato decisamente troppo poco. Può dire anche di aver esordito in Champions League, anche se la prestazione contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo non è stata felicemente da ricordare.

Ed è per questo motivo che a gennaio ha deciso di lasciare i bergamaschi per giocare con più continuità, anche per affrontare una sfida che sulla carta non sembrava “impossibile” che riguardasse la salvezza: ovvero giocare con il Cagliari. Altalenanti le sue prestazioni che non sono bastate per evitare la retrocessione. A breve ritornerà dal prestito e tornerà all’Atalanta, ma potrebbe anche non disfare le valigie: il suo nome è finito nel taccuino di Inzaghi pronto ad accaparrarselo questa estate.