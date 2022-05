Cristina Buccino col costume minuscolo: lo zoom svela il dettaglio piccante

Cristina Buccino in 10 scatti racconta i giorni di relax: community in delirio per l’ennesima galleria in cui affiora un fascino incredibile.

Dei suoi giorni di vacanza Cristina Buccino sta raccontando proprio tutto ai suoi followers. Gli splendidi luoghi visitati, l’alimentazione per tenersi in forma, gli incredibili look scelti che la rendono sempre incantevole.

Le capita spesso di staccare qualche giorno per godersi un po’ di meritato riposo dai suoi lavori. Dal mondo della moda alle collaborazioni con i grandi brand, la sua carriera non conosce soste. La Buccino è imprenditrice digitale, professionista che ha saputo valorizzare la sua pagina social, giunta ad un passo dai 3 milioni di followers.

Capita di frequente quindi, che gli scatti di una vacanza o di un lavoro con i grandi marchi che la cercano, si trasformino in un boom di like. Del resto con un fisico allenatissimo da urlo, e un volto magnetico e sensuale, la Buccino risulta essere una delle donne più amate dagli italiani. Anche l’ultima galleria, direttamente da Dubrovnik, le ha regalato una valanga di like. In uno splendido resort, e poi in nave, la modella e influencer si è concessa alcuni giorni fra mare e relax. E il risultato ha fatto come sempre incetta di commenti positivi da parte dei followers.

Cristina Buccino: posa da diva e fisico pazzesco. Che scatti!

Spiagge incontaminate, look incredibili, un fascino clamoroso. Cristina Buccino non sbaglia un colpo. Merito di una carriera che fin dagli esordi le ha regalato un seguito importante. La sua bellezza mediterranea non è passata inosservata al pubblico italiano ma soprattutto ai grandi brand, che le affidano importanti campagne pubblicitarie. Capita quindi che una esperienza in barca possa trasformarsi in pochi minuti in un boom di commenti.

Cristina Buccino ha postato 10 foto, in cui ha raccontato la sua esperienza a Dubrovnik. Oltre alle bellezze di un luogo incantevole, arrivano i suoi scatti a rendere tutto più infuocato. Soprattutto quelli in costume, in cui emerge una sensualità unica per una donna che è ormai a tutti gli effetti icona di fascino in Italia.

La Buccino incolla i followers allo schermo con costumi minimal, uno sguardo affascinante e una serie di scatti impossibili da non commentare. I fan si fiondano sulla sua pagina e notano i dettagli. Il tutto si trasforma in valanghe di like, commenti in cui le arrivano complimenti non solo dall’Italia.

La sua fama è in costante crescita, i brand la cercano per via della sua bellezza ma anche di un seguito in costante aumento. Al resto ci pensa lei. Bikini minimal, forme esplosive in mostra, fascino irresistibile. La Buccino non perde un colpo, e tutto si traduce in un successo clamoroso e di sicuro meritato.