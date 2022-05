Sara Croce, tutti gli occhi su di lei: in studio solo con tacchi e calze

Sara Croce colpisce ancora. La “Bonas” di “Avanti un altro” ha pubblicato un set fotografico composto da due scatti che ha letteralmente scatenato i fan su Instagram. Molteplici le reazioni pervenute sotto al post pubblicato sul noto social.

Sara Croce non è più una novità Fattivamente, è uno dei volti più noti della TV generalista italiana. Da qualche tempo è uno dei volti principali dei programmi Mediaset, in particolare di “Avanti un altro” e di altre produzioni che vedono alla conduzione Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La trafila della modella lombarda è stata molto lunga, ma è stata capace di costruirsi un successo incredibile sia in TV che su Instagram dove, è infatti, è molto seguita.

Sara Croce, una vita per la moda

Sara Croce è riuscita a realizzare i propri sogni grazie alla sua incredibile determinazione. La modella, infatti, ha sempre sognato di intraprendere la via della moda e del mondo dello spettacolo. A sedici anni, la giovane garlaschese ha cominciato a sfilare diventato sempre più “famosa”. Nel 2017 arriva, addirittura la partecipazione a Miss Italia. Nel concorso di bellezza più famoso d’Italia, la Croce si è classificata al quarto posto, proprio a ridosso del podio. Questo risultato ne ha aumentato, senza alcun dubbio, la visibilità. Non a caso due anni dopo è approdata a “Ciao Darwin” in qualità di “Madre Natura” e poi successivamente ad “Avanti un altro” dove da qualche stagione è la “Bonas” del programma televisivo condotto dall’affiatatissima coppia Bonolis-Laurenti. La Croce, grazie anche a queste esperienze televisive è riuscita a raccogliere tantissimi followers anche su Instagram, dove è molto attiva.

Sara Croce, si presenta in studio con soltanto i tacchi e le calze

Sono oltre un milione gli utenti che seguono Sara Croce su Instagram. La modella, infatti, gode di un seguito incredibile grazie anche alla sua straordinaria attività sulla nota piattaforma social. Non è raro, infatti, trovare un nuovo scatto ogni giorno. Spesso è possibile seguire anche la quotidianità della modella attraverso le sue Instagram Stories. Ad ogni modo, la modella riesce a far sognare i propri followers grazie alle sue foto. Questo lo si può notare nelle varie sezioni commenti che vedono i fan muovere moltissimi complimenti nei confronti della Croce. La stessa cosa è accaduta con l’ultimo post pubblicato qualche ora fa. Sara Croce è protagonista di un set fotografico composto da due scatti nel quale la modella appare mentre indossa un paio di calze e dei tacchi, solo questi due “accessori”, coprono la parte inferiore del corpo della modella.