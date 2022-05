Claudia Ruggeri scottante, vestito trasparente e tacchi da urlo

Claudia Ruggeri, ancora una volta, si rivela sempre più scottante che mai: davvero non abbiamo più parole per poter descrivere tutta la sua straordinaria bellezza. Il vestito è al limite del trasparente ed i tacchi che indossa sono semplicemente da

urlo. Non si tratta affatto della prima volta che, una delle protagoniste indiscusse di ‘Avanti un Altro’, fa vedere a tutti il suo straordinario repertorio ma possiamo confermare che in questo caso ha decisamente esagerato ed ha superato il limite di tutto questo. Ovviamente si tratta di una notizia positiva e che rallegra tutti quanti i suoi follower, ci mancherebbe altro. Adesso mettetevi comodi che a breve inizierà lo spettacolo, buona visione.

Claudia Ruggeri, uno spettacolo anche di domenica sera

Speriamo vivamente che, dopo le partite di campionato, la vostra attenzione si sia concentrata esclusivamente sulle reti Mediaset. In particolar modo su ‘Canale 5’ dove è andata in scena un’altra puntata del game più seguito dagli italiani come ‘Avanti un Altro Pure di Sera‘. Motivo? Per vedere, ovviamente, una delle protagoniste della trasmissione condotta da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti. Come avete ben potuto capire sia dal titolo che dalla foto stiamo parlando di Claudia Ruggeri. Anche in questa occasione la nativa di Roma ha sorpreso, ancora una volta, tutti i suoi follower. Un vero e proprio spettacolo della natura, su questo non bisogna dire assolutamente nulla. Il vestito che ha indossato ha fatto rimanere tutti senza parole. Non contenta ha deciso di postare alcune foto sul suo profilo ufficiale Instagram dove sta raccogliendo una vera e propria pioggia di “like“. Un meritatissimo successo da parte della cognata del conduttore che sta mandando in tilt il social network. Anche la sua amica e collega Laura Cremaschi non ha potuto fare altro che lasciare lì il suo cuoricino. Siamo estremamente convinti che abbiamo alzato il vostro livello di curiosità, adesso andiamo a vedere insieme la sua ultima opera d’arte.

Claudia Ruggeri, spacco evidente: semplicemente da infarto – FOTO

Le parole non servono, basta usare solamente gli occhi, unico strumento utile in questo caso. Un vestito che mette in evidenza lo spacco della sua gamba che definire perfetta è assolutamente poco. Dei tacchi da urlo che causerebbero infarti a gogò. Tutta trasparente dove si può notare un bel po’ di roba del suo repertorio. Un lato ‘B’ incantevole ed uno sguardo più sexy che mai.