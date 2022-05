Lo scudetto poi il gelo: ecco le parole che terrorizzano i tifosi del Milan

Il Milan può, finalmente, forgiarsi del titolo di campione d’Italia. Dopo la vittoria con il Sassuolo, i rossoneri hanno potuto celebrare, la conquista dello Scudetto insieme ai propri tifosi. Nel corso della festa c’è stato molto spazio per le parole dei protagonisti e qualche rossonero, con le sue dichiarazioni ha preoccupato e non poco l’ambiente rossonero.

I tifosi rossoneri hanno dovuto attendere 4033 giorni, 11 anni, dall’ultimo titolo per poter rivedere il Milan sul tetto d’Italia. La squadra di Stefano Pioli, con il 3-0 ottenuto sul campo del Sassuolo, ha finalmente potuto festeggiare la conquista dello Scudetto. Il Milan ha messo a segno un percorso netto che ha, praticamente, sorpreso tutti, anche i cugini dell’Inter che si sono dovuti accontentare del secondo posto, dovendo cedere il passo proprio al sodalizio rossonero.

Un successo partito da lontano

Le basi per la vittoria dello Scudetto che il Milan ha conquistato lo scorso 22 Maggio risalgono a molto lontano. Stefano Pioli, in merito, ha dichiarato che, questo Milan è nato il 22 Dicembre 2019. Una data non casuale. Infatti, la squadra rossonera, quel giorno, era di scena allo Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Un “Papu” Gomez sugli scudi seminò il panico nella retroguardia milanista. Al termine di 90 minuti l’Atalanta conquistò i tre punti grazie alla roboante vittoria per 5-0. Un passivo che il Milan non aveva mai subito contro la “dea” nella sua storia ultracentenaria. Da quella debacle, complice anche la pausa forzata per il Covid e il contemporaneo ritorno di Zlatan Ibrahimovic, il Milan ha cominciato a ricostruirsi. Un percorso a tappe che l’ha riportato prima in Europa League dopo due stagioni di assenza, poi in Champions, dopo addirittura 7 anni e quindi alla vittoria dello Scudetto dopo oltre un decennio.

Milan, Leao spaventa i tifosi: “Futuro? Non lo so!”

Nel corso della lunghissima festa in quel di Reggio Emilia c’è stato spazio anche per le prime dichiarazioni per i protagonisti del successo rossonero. Tra questi c’è anche chi ha contribuito, forse, in maniera considerevole nella corsa al tricolore. Si, corsa o al plurale, corse come quelle a cui Rafa Leao ha abituato i tifosi rossoneri nel corso degli ultimi anni. In questa stagione sono 11 gol realizzati dal portoghese, che si divide la palma di capocannoniere della squadra con Giroud. Nel corso dei festeggiamenti, l’ex Lille ha rilasciato alcune dichiarazioni. Tra i passaggi salienti dell’intervista c’è ovviamente quello in cui il giocatore si concentra sul futuro. “Non so cosa succederà, devo vedere”. Parole, queste che hanno, un po’ rovinato la festa ai tifosi rossoneri.