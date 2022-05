Colpo per lo scudetto: visite mediche fissate, estasi Milan

Il Milan si fa un regalo per lo scudetto e chiude il primo colpo: ci sono già i dettagli, tifosi in delirio.

Neanche il tempo di festeggiare un titolo cercato da 11 lunghi anni e per il Milan è già pronta la caccia a nuovi obiettivi.

La strada è stata tracciata, e la rosa a disposizione di Pioli di sicuro offre buone garanzie. In casa rossonera l’obiettivo è quindi alzare ulteriormente il tasso tecnico della squadra, per provare ad aprire un ciclo o quantomeno lavorare per riconfermarsi in campionato. La sconfitta al fotofinish brucia infatti in casa Inter, e anche a Torino sponda Juventus, e a Napoli, le delusioni si trasformeranno inevitabilmente in trattative per migliorare le rose dei tecnici.

Ecco perché il Milan non si ferma. Servono altri rinforzi, per alzare la qualità a disposizione di Pioli e garantirgli un gruppo competitivo su tutti i fronti. In tal senso la caccia agli obiettivi è già partita, e Maldini ha già fissato le tappe per l’arrivo di un calciatore vincente.

I tifosi attendevano conferme, e sono puntualmente arrivate. Ci sarebbero infatti le tappe del suo arrivo a Milano, e date certe in cui la trattativa si chiuderà e si trasformerà nel primo innesto ufficiale per aprire al meglio l’estate rossonera.

Milan, arriva il top player: per i tifosi l’attesa è finita

Date quindi, che regalano conferme. Il Milan avrebbe definitivamente chiuso l’operazione con Divock Origi, e sarebbe pronto ad accelerare la trattativa con le visite mediche. Pare infatti che nell’inizio della prossima settimana il calciatore del Liverpool si sottoporrà ai test e immediatamente dopo metterà la sua firma sul contratto. Arriva quindi un bomber puro, con una caratteristica che serve molto a Pioli. Non solo fisicità quindi, ma anche la capacita di segnare reti decisive e soprattutto di esser pronto quando entra in campo dalla panchina.

Tale caratteristica lo ha infatti reso un idolo per la tifoseria dei Reds. Le sue reti nelle finali e nei match contro le altre big gli hanno garantito sempre applausi e perfino un coro. Ora si legherà ai rossoneri, in una trattativa che sembra avviarsi verso l’ufficialità. Arriva quindi un calciatore fisico, con fiuto del gol, capace di fare reparto da solo e di aprire varchi per i compagni. Questa è la chiave del gioco rossonero, ed è soprattutto la principale arma di un calciatore che ha convinto Pioli.

Maldini lo ha accontentato, ma dopo una stagione terminata con lo scudetto, in cui il tecnico ha saputo reagire agli infortuni di alcuni calciatori mostrando grandi capacità, era impossibile non regalargli un primo innesto così importante. La prossima settimana sarà decisiva, e i tifosi già lo attendono per partite con la caccia a nuovi obiettivi.