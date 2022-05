Gattuso, possibilità in A: una panchina lo aspetta a braccia aperte

In questi ultimi giorni il suo nome è stato molto spesso chiacchierato ed accostato a diverse panchine. Non solo quelle della Serie A, ma anche in quelle delle B ed estere che hanno pensato al manager calabrese per la prossima stagione

Non è un mistero il fatto che il nativo di Corigliano sia entrato nel mirino di alcune società pronte a partire proprio da lui. Come dal Parma (dove ritroverebbe il suo amico di mille battaglie in nazionale come Gigi Buffon) ed anche possibilità estere (Liga su tutte). Adesso, però, si parla nuovamente della nostra massima serie e le probabilità di firmare per il noto club aumentano sempre di più. Il motivo è più che certo.

Gattuso è impaziente: panchina di A pronto ad accoglierlo

Gennaro Gattuso è come un “leone in gabbia”. Non potrebbe essere altrimenti visto che non vede l’ora di ritornare a fare quello che ama: stare sul campo e guidare i propri calciatori. Da allenatore sta trasmettendo la stessa grinta e voglia di quando era un calciatore. La sua carriera ed il palmares non hanno bisogno di essere commentati. Da manager si è tolto la soddisfazione di guidare la squadra del suo cuore, ovvero il Milan, ed una società importante come quella del Napoli. Dopo la breve e deludente esperienza vissuta a Firenze, il classe ’78 è rimasto fermo. Un anno di studi e non solo: visite in molti campi di calcio per vedere all’opera i suoi colleghi e magari cercare di “rubare” il mestiere ad un paio di loro. Adesso, però, è arrivata una buona opportunità per lui sempre nella massima serie. Proprio nelle ultime ore è giunta la notizia che la società non continuerà il proprio rapporto lavorativo con il mister ed è alla ricerca di una nuova guida tecnica per la prossima stagione.

Gattuso, si apre una nuova strada che porta alla A: le ultime

Adesso il suo futuro potrebbe tingersi di bianconero. Sia chiaro: non quello della Juventus dove (a meno di clamorosi colpi di scena) ci sarà ancora Massimiliano Allegri, ma quelli di un’altra squadra. Stiamo parlando dell’Udinese che, con una nota ufficiale, ha comunicato l’addio di Gabriele Cioffi. L’ex difensore di Mantova e Torino, dopo aver portato il team ad una salvezza ottenuta con molte giornate d’anticipo, non intende rinnovare e si è partiti già alla ricerca. Il nome di Gattuso è il primo stilato nella lista dei Pozzo.