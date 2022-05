Intimo di pizzo e nient’altro: Jovana Djordjevic è piccante

Jovana Djordjevic si mostra sempre più attiva sui social network: in realtà non è affatto una novità, ma una piacevole conferma. Da quando ha abbandonato il reality show per un problema medico (non grave) la modella serba ha deciso di dedicarsi esclusivamente alla gioia dei suoi follower.

In che modo? Pubblicando delle foto e delle ‘stories’ a dir poco incredibili. Proprio nelle ultime ore ha pubblicato una immagine che lascia tutti quanti noi senza parole. In realtà ancora ci dobbiamo riprendere da tutto questo perché oltre ad averci letteralmente spiazzato, ci ha sconvolto. Nel senso positivo, ovviamente, ci mancherebbe altro. Guardare per credere la sua strabiliante FOTO

Jovana Djordjevic, foto anni ’50 da incorniciare

Continua a regalarci delle fantastiche sorprese la nostra Jovana. Ogni volta sul suo profilo ufficiale Instagram decide di postare delle immagini a dir poco strepitose. Proprio come l’ultima in cui merita davvero una copertina. Lo stile è come quello degli anni ’50. Capelli mossi e raccolti verso l’indietro, una collanina d’argento in bella vista e quel filo di trucco che non deve mai mancare in queste occasioni. In particolar modo il suo rossetto messo in bella vista e che non ha bisogno di essere commentato, ma visto con la massima attenzione da parte di tutti i nostri lettori. Lo spettacolo non è affatto finito qui visto che decide di completare il tutto con un vestito che mette in evidenza il suo straordinario lato ‘A’ considerato fin troppo esplosivo. Mano poggiata sotto al mento e sguardo rivolto verso altro: decisamente uno spettacolo. E’ magnifica adesso, figuriamoci anche se avesse vissuto in quegli anni. Siamo estremamente convinti di aver alzato ulteriormente la vostra curiosità ed è per questo motivo che vi annunciamo una cosa: è arrivato il momento, per tutti voi, di vedere la sua ultima opera d’arte che sta raccogliendo una quantità infinita di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan più sfegatati.

Jovana Djordjevic, sguardo incantevole: piccante è la parola d’ordine – FOTO

Ed ecco a voi il capolavoro che stavate attendendo. Non servono le parole in questi casi, proprio come abbiam riportato in precedenza. Ringraziamo ancora Ilary Blasi ed i vertici alti del programma di Canale 5 per aver scelto e per averci fatto conoscere, ancora più a fondo, la compagna dell’ex calciatore di Serie A, Filip. Davvero possiamo confermare che la nostra vita è decisamente cambiata da quando abbiamo iniziato a seguirla sui social.