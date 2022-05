Vestito completamente aperto senza reggiseno: Elisa De Panicis bollente

Elisa De Panicis in occasione di un grande evento mostra tutto: il vestito è pazzesco, lei è incantevole.

Una popolarità in crescita che non conosce battute d’arresto. Elisa De Panicis è ormai una influencer seguita non solo in Italia ma in tutta Europa.

Non lo testimoniano solo i numeri su Instagram e i commenti in tutte le lingue in una pagina da quasi 3 milioni di followers. Sono le collaborazioni con brand di fama internazionale a darle sempre più notorietà, e anche le presenze in gala importantissimi in cui il suo fascino emerge con forza.

In occasione di una grande manifestazione molto attesa dal pubblico c’era infatti anche lei. Abito pazzesco, sorriso per i fotografi, scollature profonde che rendono il suo fisico ancora più esplosivo. L’hanno notata proprio tutti, e lei ha postato le foto e le riprese tv con orgoglio.

A giudicare dagli scatti era infatti impossibile non notarla, e basta dare un’occhiata al suo incredibile look per accorgersi che la showgirl, influencer, ballerina ed imprenditrice digitale, è una donna sensualissima con un seguito clamoroso.

De Panicis, abito da brividi: i fan sono in delirio

Un vestito coloratissimo, con scollatura vistosa e sopratutto uno spacco reso vertiginoso dal vento. La De Panicis a Cannes ha deciso di stupire tutti e ci è nuovamente riuscita. Merito non solo di un vestito che la rende come sempre magnetica per gli obiettivi dei fotografi, ma anche di un fisico che spesso mostra con orgoglio.

Sulla sua pagina Instagram fra trasparenze e bikini minimal in occasione di collaborazioni per la moda, la influencer regala scatti pazzeschi. L’ultima galleria però non poteva passare inosservata. Commentano tutti, e lei stessa posta una foto ripresa dai programmi televisivi, in cui i cameraman l’hanno immortalata in tutto il suo fascino.

Il racconto della sua esperienza prosegue nelle stories. Dalla camera d’albergo alle danze sfrenate con un abito scuro questa volta. Le trasparenze però emergono, così come un’altra scollatura. E poi ancora le immagini dalla sua canzone, con look fantastici scelti come sempre con cura.

Il risultato è un boom di like e commenti, centinaia di reazioni che sottolineano il suo fascino e le chiedono con insistenza nuovi scatti. Lei si gode il suo continuo momento di grande notorietà, e ringrazia con altre istantanee da sogno che alimentano un seguito clamoroso.