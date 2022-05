Anna Tatangelo, vestito corto e tacchi da sogno: gambe in vista

Anna Tatangelo colpisce tutti: abito elegante e fisico in mostra. La foto fa il giro del web e incassa una raffica di commenti.

Elegante, impeccabile, sempre molto amata dai fan. Anna Tatangelo sui social continua ad incassare like e commenti positivi, e anche uno scatto mentre ripassa alcuni appunti si trasforma in un momento di stupore per i suoi followers.

La cercano proprio tutti, in una carriera in cui gli studi, il fascino e la capacità di incollare i fan allo schermo l’hanno portata non solo sui migliori palchi d’Italia, ma anche alla condizioni di programmi tv. La Tatangelo di recente ha guidato un suo “Scene da un matrimonio”, ha fatto da giudice a “All together now”, ma in passato da Ballando con le stelle a X factor ha sempre presenziato stupendo tutti per la sua bellezza e la capacità di saper leggere i momenti e di brillare davanti alle telecamere.

Inevitabile per lei un successo che si è tradotto anche in tanti spot con molti brand. Dalla televisione ai social in molti l’anno cercata. Di sicuro per la sua eleganza e per un volto sensuale, emersi in una carriera nata con la vittoria a Sanremo giovani e andata avanti fra milioni di dischi venduti, tournée di successo e canzoni ancora oggi cantate da tutti.

Anna Tatangelo: vestito corto, fan in delirio

Dal palco al mondo dei social il passaggio è stato breve, e di certo i fan anche su Instagram l’hanno seguita senza farle mai mancare affetto. Sono circa 2 milioni i followers della splendida cantante, e spesso si ritrovano davanti a fotografie che incassano commenti d’apprezzamento e tanti like.

L’ultima galleria ha infatti incollato nuovamente i fan allo schermo. In tre foto la cantante e conduttrice si è mostrata su un divano nel verde con un abito blu che si è aperto mostrando un fisico impeccabile curato nei minimi particolare. Gambe in bella vista è un décolleté da sogno hanno infatti conquistato proprio tutti.

Poi lunghi tacchi, smalto colorato, e infine un primo piano incredibile in cui emerge un fascino unico. Le arrivano più di 300 commenti in tante lingue diverse, e la cantante risponde ai fan alimentando la discussione. Un dato questo, che testimonia il suo legame con gli appassionati della sua musica dopo 20 anni dagli esordi di una carriera in cui la Tatangelo non ha conosciuto battute d’arresto ed è arrivata sempre in maniera elegante ma decisa all’esigente pubblico italiano.