Eleonora Boi, l’aperitivo diventa bollente: gambe da urlo

L’ora dell’aperitivo per Eleonora Boi è sempre quello più interessante. Infatti non si tratta affatto della prima volta che la giornalista fa vedere a tutti i suoi follower una immagine in cui è pronta a degustare un delizioso cocktail.

In questa occasione si trova seduta su uno sgabello di un bar di Como in attesa che il suo drink venga servito. Sì, avete letto proprio bene: la giornalista si trova in Italia per qualche giorno dopo che ha deciso di trasferirsi, per lavoro e per amore, negli Stati Uniti D’America dove convince con il cestista Danilo Gallinari. Il rapporto con l’atleta va a gonfie vele: basti pensare che dal frutto del loro amore è nata la piccola Anastasia.

La Boi sempre più bollente: gambe chilometriche

Ogni volta che la nostra Eleonora ritorna in Italia è sempre una gioia. Ce ne siamo accorti non solamente dalle foto e dalle ‘stories’ che pubblica sul proprio profilo ufficiale Instagram, ma anche dal fatto che è stata invitata come ospite nella penultima puntata di ‘Tiki Taka‘, programma condotto da Piero Chiambretti su Italia Uno. In quella occasione davvero lasciò tutti completamente senza parole: sia dagli ospiti presenti che il pubblico da casa che non sapevano davvero cosa dire. Probabilmente è perché non avete ancora visto il suo ultimo capolavoro che merita di essere visionato con molta attenzione.

Decisamente sexy, dannatamente sexy. Partendo dal suo vestito “total black” e delle gambe chilometriche che sembrano davvero non finire più. Delle forme eccezionali che non hanno bisogno di essere commentate. I suoi follower hanno approvato nel migliore dei modi. Come? Con una pioggia di “like” e commenti. Tra questi spunta anche quello della collega ed amica Monica Bertini. Sì, adesso siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando (ed anche noi che una bella ripassatina non può mai fare male). Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Eleonora Boi, l’aperitivo è infuocato: sguardo provocante – FOTO

In realtà tutto quello che dovevamo dirmi lo abbiamo scritto in precedenza. In questi casi le parole non servono affatto: fortunati coloro che l’hanno vista in quel bar e magari hanno avuto anche l’occasione di scattarsi un selfie e di scambiare qualche chiacchiera. In attesa di una nuova foto, godiamoci insieme l’ultima impresa di Eleonora Boi. Questa immagine si candida ad essere come una delle più “bollenti” di questo mese di maggio.