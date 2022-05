Melita Toniolo, intimo da infarto: “Che freddo in questi giorni…”

Melita Toniolo decide di indossare un intimo a dir poco spaventoso: sia chiaro, non si tratta affatto di una cosa brutta o negativa. Anzi, è assolutamente il contrario: un qualcosa che ha spiazzato decisamente tutti, a partire dai suoi followers che non si aspettavano minimamente un filmato da parte sua in questo modo.

Nella descrizione ci ha tenuto a ribadire che bisogna sempre sostenere la propria squadra, soprattutto quando perde e non riesce a centrare l’obiettivo prefissato dall’inizio della stagione. Ovviamente il chiaro riferimento è all’Inter che è arrivata seconda in campionato: i tifosi, però, possono tranquillamente mettere alle spalle la delusione grazie a lei.

Melia Toniolo fa passare la delusione agli interisti

Se gli interisti sono ancora delusi dal fatto che i “cugini” milanisti sono arrivati primi in classifica ed hanno vinto lo scudetto non devono affatto preoccuparsi. Motivo? Basta guardare il filmato che l’ex concorrente del ‘Grande Fratello’, Melita Toniolo, ha pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram e che sta mandando in tilt l’intero sistema. Se pensate che stiamo esagerando allora il motivo è uno solo: non avete ancora guardato il suo capolavoro che merita di essere visionato con molta attenzione. Non è un mistero che la 36enne è una tifosa accanita della ‘Beneamata‘ e che ieri ha visto la partita con un occhio anche a quello che accadeva a Reggio Emilia. Purtroppo per lei e per la sua squadra non è stato compiuto il miracolo ed adesso si pensa già alla prossima stagione. La delusione può essere messa direttamente dietro le spalle guardando il video in cui è l’assoluta protagonista. Ovviamente non è la sola visto che a farle compagnia c’è un intimo davvero molto sexy e che merita di essere menzionato: mutanda, reggiseno ed una vestaglia che si toglie. No, non è l’inizio di una barzelletta ma è quello che vedrete a breve.

Melita Toniolo, intimo troppo sexy: “Sarei disposto a cantare anche l’inno della Juve” – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo)

Così recita il suo messaggio: “Oggi come sottofondo ci stava “…AMALAAAAA PAZZA INTER AMALAAAAAA…Sempre Inter, soprattutto quando si perde. (brrr che freddo che fa in questi giorni..)“. In realtà vi abbiamo già detto tutto prima, questa parte dell’articolo serve a ricordare che non dovete stare qui a continuare a leggerci ma a visionare il filmato in loop visto che merita. Se volete lasciatele anche un bel e meritatissimo “like” visto che la nativa di Treviso ci ha fatto questo delizioso regalo.