Laura Barriales, vestito corto e gambe chilometriche: ‘premio’ rovente

Laura Barriales sorprende i fan. La modella spagnola è molto nota in Italia per la partecipazioni a diversi programmi televisivi ed anche in alcune fiction. Ad ogni modo è seguitissima anche sui social. L’ultimo post ha scatenato i fan. Pioggia di like e di commenti per lo scatto che la vede sfoggiare il premio ricevuto qualche ora fa.

Laura Barriales è una delle modelle spagnole maggiormente note nel panorama televisivo italiano. Un successo non da poco. Nata nel 1982, la Barriales si è formata in Italia dove ha preso parte a diverse produzioni televisive. Inutile dire che è molto seguita anche su Instagram. La modella, infatti, vanta un vasto numero di followers che la pone tra i profili con maggiori fan. Spesso, però, è impegnata come conduttrice. Negli ultimi giorni ha presentato il premio “Gentleman Fair Play 2021/22”.

Barriales, non solo passerelle: la grande passione per il Calcio

Laura Barriales ha cominciato la sua carriera televisiva al fianco di Carlo Conti alla conduzione de “I Raccomandati“. Successivamente ha preso parte anche ad altre produzioni televisive come CD Live Estate, in onda su Rai2 e Shake It sulla piattaforma satellitare di Sky. Nel 2007 è approdata a Mediaset dove si è accomodata nel salottino di “Controcampo”. Un posto dove non si è sentita fuori luogo. La modella, infatti, non ha mai nascosto la sua grande passione per il Calcio e, non ha mai nascosto la sua squadra del cuore che è la Juventus. Non a caso, nel 2014, è stata uno dei volti più importanti di Juventus TV. Nel 2017 ha sposato Fabio Cattaneo e da questa relazione sono nati Melania e Romeo.

Laura Barriales, il vestito è cortissimo

Laura Barriales è stata protagonista di una serata molto particoalre. Infatti, è stata il volto del premio “Gentlemen Fair Play 2021/2022″. Il premio è assegnato, come riporta il claim ufficiale della kermesse, ai “gentlemen” del Calcio italiano a chi, cioè, si è particolarmente distinto per fair play. In questa edizione si sono distinti Tonali, Theo Hernandez, Bastoni e Locatelli. In grande evidenza anche Laura Barriales che ha incantato con il suo outfit molto particolare. Il look è stato anche riportato su Instagram attraverso un post che ha scatenato tutti i 316 mila followers. Nel post la Barriales figura indossando un abito di colore nero che risulta essere molto corto. La modella spagnola non è l’unica protagonista delle due foto che costituiscono il set fotografico pubblicato qualche ora fa sulla nota piattaforma socia. Infatti, la spagnola tiene tra le mani il premio “Gentlemen”.